Homem é preso após descumprir medida protetiva. - DIVULGAÇÃO

Publicado 31/10/2025 09:52

Na manhã desta quinta-feira (30), uma mulher moradora do bairro Parque Freixal, em Guapimirim, acionou a patrulha do Programa Mulher Mais Segura após perceber que o ex-companheiro, contra quem possui medida protetiva, circulava novamente nas proximidades de sua residência. O homem já havia sido denunciado por violência doméstica e estava proibido judicialmente de se aproximar da vítima.

De imediato, a equipe da patrulha se deslocou ao local e iniciou rondas preventivas na região. Pouco tempo depois, os agentes confirmaram que o acusado havia retornado à área, o que configurou descumprimento de medida protetiva.

O homem foi detido em flagrante e levado inicialmente à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim). Em seguida, com apoio da Supervisão Operacional da Guarda Civil Municipal, ele foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos), onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente.

A ação reforça o compromisso do Programa Mulher Mais Segura em proteger vítimas de violência doméstica e garantir que as medidas judiciais sejam efetivamente cumpridas, preservando a integridade física e emocional das mulheres assistidas.