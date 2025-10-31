Homem é preso após descumprir medida protetiva.DIVULGAÇÃO
Homem é preso em Guapimirim por descumprir medida protetiva
Ação rápida da patrulha do Programa Mulher Mais Segura garantiu a segurança da vítima no bairro Parque Freixal.
Livro sobre aves do Sudeste chega às escolas de Guapimirim
Obra lançada no Passarinhar Guapimirim fortalece a educação ambiental e valoriza a biodiversidade local.
Guapimirim realiza Operação Blindagem
Operação contou com bloqueios nas entradas e saídas do município para evitar entrada de criminosos fugindo das ações policiais na capital fluminense
Guapimirim recebe festival de cinema gratuito
Programação inclui curtas e longas metragens, com programação para toda a família.
Natal de Guapi dá primeiro passo para se tornar patrimônio estadual
"O Fantástico Natal de Guapi" é aprovado em primeira discussão na Alerj e pode se tornar patrimônio cultural, turístico e gastronômico do Estado do Rio.
Guapimirim tem suas contas públicas de 2024 aprovadas pelo TCE-RJ
Relatório do órgão aponta irregularidades em 12 cidades, enquanto Guapimirim se destaca pelo equilíbrio fiscal e transparência na gestão.
