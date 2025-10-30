Livro sobre aves do Sudeste chega às escolas de Guapimirim. - Divulgação

Publicado 30/10/2025 12:53

Guapimirim segue fortalecendo suas ações voltadas à educação ambiental e à valorização da biodiversidade. Após o sucesso do evento Passarinhar Guapimirim, um dos maiores encontros de observadores de aves do Estado do Rio, a cidade dá mais um passo importante para o conhecimento e a preservação da natureza.



O livro “Aves do Sudeste do Brasil – Guia de Identificação”, lançado durante o evento, passa agora a integrar o acervo das escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa garante que estudantes de diferentes idades possam aprender mais sobre as espécies que habitam a região e compreender a importância da conservação ambiental.

Mais do que um evento, o Passarinhar deixou um verdadeiro legado de conhecimento, amor pela natureza e orgulho pela cidade. A presença de especialistas, educadores e observadores reforçou o papel de Guapimirim como referência em turismo ecológico e educação ambiental.



Para o secretário de Turismo, Mário Seixas, o momento simboliza a união entre educação, turismo e sustentabilidade.



“O Passarinhar não é apenas um evento, é uma experiência transformadora. Agora, com esse livro nas escolas, garantimos que o encantamento e o aprendizado sobre as aves do nosso território cheguem também às novas gerações”, destacou o secretário.



Com o novo material disponível nas escolas, as futuras gerações terão a oportunidade de conhecer de perto a rica avifauna do Sudeste brasileiro — e, especialmente, das áreas de preservação que fazem de Guapimirim um dos principais berços da Mata Atlântica no estado.