Publicado 01/11/2025 09:08 | Atualizado 01/11/2025 09:09

Nos últimos quatro anos, Guapimirim passou por uma verdadeira revolução na segurança pública. A cidade se consolidou entre as mais seguras do estado, resultado de uma série de investimentos em tecnologia, capacitação e programas integrados de policiamento.

“Nosso objetivo é garantir uma cidade mais segura e humana, onde cada morador se sinta protegido. Investimos em tecnologia, capacitação e integração das forças de segurança, e os resultados estão aí”, afirmou a prefeita Marina Rocha.



A modernização da Guarda Civil Municipal e a adesão a iniciativas como o Proeis, Segurança Presente, Centro de Monitoramento e Mulher Mais Segura fortaleceram o patrulhamento e ampliaram a sensação de segurança da população.

Inaugurado em março de 2022, o Centro de Monitoramento opera 24 horas por dia, sete dias por semana, com câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. O sistema é integrado às forças de segurança e utiliza tecnologia de reconhecimento facial e leitura automática de placas. Quando um veículo roubado ou uma pessoa com mandado de prisão é identificada, as equipes da Polícia Militar são acionadas imediatamente. Desde sua implantação, o sistema já resultou na recuperação de veículos e na prisão de foragidos da Justiça.

Outro importante reforço foi a adesão ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), em novembro de 2022. Desde então, seis policiais militares adicionais atuam diariamente no patrulhamento exclusivo da cidade, com salários pagos pela Prefeitura de Guapimirim.

Em dezembro de 2024, o município recebeu uma base do Segurança Presente, programa que mantém equipes no patrulhamento ostensivo e preventivo dos bairros Centro e Parada Modelo — as áreas mais populosas da cidade —, com atuação diária das 8h às 20h.

Destaque também para o Programa Mulher Mais Segura, criado em março de 2022, o primeiro do Brasil em nível municipal voltado à proteção da mulher. Equipes especializadas realizam rondas constantes e atendimentos de urgência a vítimas de violência doméstica. A iniciativa é referência no Estado do Rio de Janeiro e já ajudou centenas de mulheres, consolidando o compromisso de Guapimirim com a segurança e o respeito à vida.



