Obras de recuperação da principal via de Guapimirim. - Divulgação

Obras de recuperação da principal via de Guapimirim.Divulgação

Publicado 26/11/2025 15:29 | Atualizado 26/11/2025 15:37

A Rua José Carlos do Prado e a Estrada do Bananal, importantes vias que conectam o Centro e o bairro Parada Modelo, as duas áreas mais populosas de Guapimirim, começaram a ser totalmente recapeada nesta quarta-feira (26). A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, e visa entregar uma estrada completamente renovada.

A iniciativa, vista como crucial para a mobilidade urbana da cidade, foi celebrada pelo Deputado Estadual Júlio Rocha, autor da indicação junto ao Governo do Estado.



“Esse era um sonho meu e da minha irmã, a prefeita Marina. Estou muito feliz por ter apresentado essa indicação ao governador Cláudio Castro, que prontamente nos atendeu com essa obra muito importante”, afirmou o deputado.

A prefeita Marina Rocha também destacou a importância da iniciativa para a infraestrutura do município.



“Esta obra é um marco para Guapimirim. Agradeço ao meu irmão e deputado estadual Júlio Rocha pela indicação e ao governador Cláudio Castro por mais esta parceria que tira do papel um projeto fundamental para a mobilidade e segurança dos nossos moradores. Ver a principal via da cidade totalmente nova é a concretização de um compromisso da nossa gestão com a qualidade de vida da população.”, afirmou a prefeita.

O recapeamento das ruas deve garantir maior segurança e fluidez no trânsito, beneficiando diretamente milhares de moradores que utilizam a via diariamente.

Deputado Júlio Rocha foi autor da indicação da obra que vai recuperar a principal via de Guapimirim. Divulgação

Obras de recapeamento em Guapimirim. Divulgação



Obras de recuperação da principal via de Guapimirim. Divulgação