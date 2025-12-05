Nota oficial da Prefeitura Municipal de Guapimirim - Divulgação

Publicado 05/12/2025 18:40

A Prefeitura Municipal de Guapimirim se pronunciou no final desta tarde (5), após o Ministério Público suspender a montagem e a inauguração do Fantástico Natal de Guapi, previsto para ser inaugurado hoje.

Na nota, a prefeitura informa que o corpo jurídico municipal está tomando todas as medidas necessárias para o esclarecimento dos fatos, atuando com total transparência e responsabilidade, a fim de que as atividades possam ser retomadas e que o evento seja realizado o quanto antes.



Entando o caso

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve uma liminar judicial urgente suspendendo a preparação do evento "Fantástico Natal 2025" em Guapimirim. A decisão aponta possíveis irregularidades administrativas e riscos à segurança e aos cofres públicos.

Confiram a nota completa

A Prefeitura de Guapimirim informa que foi surpreendida por uma decisão do Poder Judiciário determinando a interrupção da montagem do evento Fantástico Natal. Em respeito às instituições e ao cumprimento da legislação, a Administração Municipal está acatando integralmente a decisão liminar.



A equipe jurídica do município já está adotando todas as medidas necessárias para o esclarecimento dos fatos, atuando com total transparência e responsabilidade, a fim de que as atividades possam ser retomadas e que o evento seja realizado o quanto antes.



A Prefeitura enaltece a expectativa da população em celebrar esta data tão especial, que se consolidou como uma das tradições mais queridas e admiradas em todo o estado.



Reforçamos nosso compromisso com a serenidade e com o espírito de união que o período natalino representa.



Prefeitura Municipal de Guapimirim

Tempo de amor, paz e respeito à nossa cidade. Viva o nosso Natal!