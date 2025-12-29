Prefeita Marina Rocha anuncia nova etapa do Programa Meu Bairro AGora é Diferente ao lado dos secretários de Serviço Público, Rosalvo Filho (esq) e de Urbanismo, Lucas Alves (dir). - Divulgação

Prefeita Marina Rocha anuncia nova etapa do Programa Meu Bairro AGora é Diferente ao lado dos secretários de Serviço Público, Rosalvo Filho (esq) e de Urbanismo, Lucas Alves (dir).Divulgação

Publicado 29/12/2025 18:04

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, anunciou através de suas redes sociais o início de uma nova fase do programa "Meu Bairro Agora é Diferente". Desta vez, a localidade beneficiada será o bairro Segredo, que receberá um cronograma intensivo de obras de infraestrutura e urbanismo.

O anúncio foi feito ao lado dos secretários Rosalvo Filho (Serviço Público) e Lucas Alves (Urbanismo). Segundo a prefeita, as intervenções no bairro devem começar em breve e seguirão o padrão de excelência estabelecido em etapas anteriores do programa.

"Estamos levando dignidade e infraestrutura para mais um canto da nossa cidade. O Segredo passará por uma transformação completa, assim como fizemos em outras localidades", afirmou Marina Rocha.

O pacote de obras prevê a renovação de todo o asfalto, melhorias na iluminação pública e instalação de novos meios-fios. O diferencial do programa, no entanto, vai além do asfalto: o bairro também será contemplado com o Emboço Social.

Este projeto específico identifica e seleciona famílias inscritas no CadÚnico que residem em imóveis com acabamento precário. O objetivo é realizar a reforma externa (emboço e pintura) dessas residências, elevando a autoestima dos moradores e melhorando o aspecto visual da comunidade.

O bairro Segredo é o mais novo ponto de atuação de um projeto que já apresenta resultados em outras partes do município. Recentemente, o programa passou pelo bairro do Sapê e pela Praça Niterói, onde a revitalização foi concluída com a entrega de vias pavimentadas e iluminação modernizada.

Com a chegada das máquinas ao Segredo, a prefeitura espera não apenas melhorar a mobilidade urbana, mas também valorizar os imóveis e garantir mais segurança para quem transita pela região no período noturno.