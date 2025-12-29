Prefeita Marina Rocha anuncia nova etapa do Programa Meu Bairro AGora é Diferente ao lado dos secretários de Serviço Público, Rosalvo Filho (esq) e de Urbanismo, Lucas Alves (dir).Divulgação
Prefeita Marina Rocha anuncia obras no bairro do Segredo em Guapimirim
Programa Meu Bairro Agora é Diferente vai levar novo asfalto, meio fio, illuminação pública e outros serviços
Ação em Guapimirim mira escapamentos barulhentos e multa 77 veículos
Operação integrada entre Guarda Municipal e PMERJ realizou mais de 200 abordagens na última semana para reforçar a segurança
Guapimirim terá show de drones e balé clássico no Natal hoje
Programação gratuita conta com espetáculos tecnológicos e tradicionais como 'O Quebra-Nozes' a partir das 19h.
Polícia prende mulher acusada participar de roubos a casas em Guapi
Operação Escudo Residencial, da 67ª DP, já desarticulou grupo que aterrorizava famílias em Guapimirim
Saúde de Guapimirim faz mutirão para zerar fila de exames e consultas
Ação da Prefeitura visa agilizar diagnósticos e reduzir o tempo de espera para procedimentos como ressonância, tomografia, colonoscopia e consultas.
Um show de luzes e alegria
Abertura do Fantástico Natal de Guapi encanta com show de drones e queima de fogos sem estampido
