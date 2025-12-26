Guarda Civil Municipal de Guapimirim em atuação com a Polícia Militar.Divulgação
O foco principal da fiscalização foi o cumprimento da Lei Municipal nº 1.192/2020, que proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas, uma demanda frequente da população para a manutenção da ordem pública.
Durante os sete dias de operações consecutivas, as forças de segurança realizaram mais de 200 abordagens. Além de coibir a poluição sonora, o objetivo foi ordenar o tráfego, reprimir práticas ilícitas e garantir maior fluidez no trânsito durante o período festivo.
Segundo o município, as ações preventivas e ostensivas reforçam o compromisso com a preservação da vida e o cumprimento da legislação, promovendo um ambiente mais seguro e organizado para motoristas e pedestres na cidade.
