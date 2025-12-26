Guarda Civil Municipal de Guapimirim em atuação com a Polícia Militar. - Divulgação

Publicado 26/12/2025 13:09

Uma série de ações integradas de segurança viária, realizadas entre os dias 18 e 25 de dezembro em Guapimirim, na Baixada Fluminense, resultou na aplicação de 77 multas e na apreensão de 10 motocicletas. A operação foi uma parceria entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar (PMERJ) e o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).



O foco principal da fiscalização foi o cumprimento da Lei Municipal nº 1.192/2020, que proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas, uma demanda frequente da população para a manutenção da ordem pública.

Durante os sete dias de operações consecutivas, as forças de segurança realizaram mais de 200 abordagens. Além de coibir a poluição sonora, o objetivo foi ordenar o tráfego, reprimir práticas ilícitas e garantir maior fluidez no trânsito durante o período festivo.



Segundo o município, as ações preventivas e ostensivas reforçam o compromisso com a preservação da vida e o cumprimento da legislação, promovendo um ambiente mais seguro e organizado para motoristas e pedestres na cidade.