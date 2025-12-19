Novo espaço do Centro de Especialidades João Arruda, em Guapimirim. - Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:43 | Atualizado 19/12/2025 10:48

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma mobilização intensiva com o projeto “Mutirão Zera Fila de Exames e Consultas”. O objetivo é atender todos os pacientes que aguardam por procedimentos diagnósticos na rede pública, garantindo mais agilidade no início de tratamentos e no cuidado com a população.



O mutirão abrange uma série de exames que costumam ter alta demanda e tempo de espera elevado, incluindo:



Ressonância Magnética



Tomografia Computadorizada



Ultrassonografia



Eco Doppler



Colonoscopia, entre outros.

A gestão municipal reforça que o cidadão não precisa se deslocar para fazer um novo agendamento. A própria Secretaria de Saúde entrará em contato com os pacientes que já estão inseridos no sistema de regulação, seguindo a ordem cronológica e de prioridade médica.



A meta da prefeitura é manter o mutirão ativo até que não haja mais demanda reprimida no município, estabelecendo um novo fluxo de atendimento em tempo real.

"Estamos trabalhando intensamente para organizar a saúde e otimizar os recursos do município. O 'Mutirão Zera Fila' é fruto de um planejamento sério para acabar com a demanda reprimida de exames complexos, como tomografias e ressonâncias. O objetivo é um só: zerar a espera e fazer com que a regulação municipal funcione com a rapidez que a nossa população merece", disse o vice-prefeito, Natalício da Farmácia



Orientações e Dúvidas



Para aqueles que desejam atualizar dados cadastrais ou tirar dúvidas sobre o andamento do seu pedido, a orientação é procurar o setor de Regulação do Município, que fica no Posto João Arruda, que fica na Rua Eduardo García, 117, no Centro de Guapimirim.

A recomendação é que os moradores mantenham seus números de telefone atualizados junto aos postos de saúde, para facilitar o contato da equipe do mutirão.