Mulher é conduzida à 67ª Delgacia de Polícia em Guapimirim, após ser presa em São Gonçalo.Divulgação
A ação faz parte da Operação Escudo Residencial, que desde dezembro de 2023 busca zerar os índices de criminalidade desta modalidade em Guapimirim. Segundo as investigações, a suspeita, que era adolescente na época dos crimes, atuava no apoio logístico, realizando transferências bancárias, abastecendo veículos da quadrilha e participando diretamente de assaltos em Guapimirim e Niterói.
Modus Operandi de Terror
Monitoramento: Realizavam o mapeamento prévio das vítimas.
Invasões: Entravam nas casas durante a madrugada.
Violência: Famílias eram rendidas com armas de fogo e sofriam restrição de liberdade.
Limpa Bancária: Além de bens físicos, o grupo forçava transferências via Pix e aplicativos bancários.
"A investigação qualificada e a atuação contínua contra essas organizações são o que garantem a segurança da população", afirmou o delegado Fabrício Costa.
O impacto das prisões foi imediato: os índices de roubos a residências em Guapimirim apresentaram uma queda drástica, resultado do desmonte do núcleo operacional que vinha aterrorizando a região. A polícia agora trabalha para identificar outros possíveis ramais dessa rede criminosa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.