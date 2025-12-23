Mulher é conduzida à 67ª Delgacia de Polícia em Guapimirim, após ser presa em São Gonçalo. - Divulgação

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) deram mais um passo decisivo na desarticulação de uma organização criminosa especializada em invasões a domicílios e extorsões. Na manhã desta terça-feira, agentes coordenados pelo delegado titular, Dr. Fabrício Costa, cumpriram dois mandados de busca e apreensão provisória em São Gonçalo contra uma jovem investigada por integrar o bando.



A ação faz parte da Operação Escudo Residencial, que desde dezembro de 2023 busca zerar os índices de criminalidade desta modalidade em Guapimirim. Segundo as investigações, a suspeita, que era adolescente na época dos crimes, atuava no apoio logístico, realizando transferências bancárias, abastecendo veículos da quadrilha e participando diretamente de assaltos em Guapimirim e Niterói.



Modus Operandi de Terror



A organização criminosa não agia de forma amadora. De acordo com a Polícia Civil, o grupo era altamente estruturado:



Monitoramento: Realizavam o mapeamento prévio das vítimas.



Invasões: Entravam nas casas durante a madrugada.



Violência: Famílias eram rendidas com armas de fogo e sofriam restrição de liberdade.



Limpa Bancária: Além de bens físicos, o grupo forçava transferências via Pix e aplicativos bancários.



"A investigação qualificada e a atuação contínua contra essas organizações são o que garantem a segurança da população", afirmou o delegado Fabrício Costa.



Redução Drástica na Criminalidade



Desde o início da operação, há um ano, a 67ª DP já contabiliza nove prisões, incluindo o líder do bando e uma moradora de Guapimirim que atuava como "informante", fornecendo detalhes privilegiados sobre a rotina dos vizinhos.



O impacto das prisões foi imediato: os índices de roubos a residências em Guapimirim apresentaram uma queda drástica, resultado do desmonte do núcleo operacional que vinha aterrorizando a região. A polícia agora trabalha para identificar outros possíveis ramais dessa rede criminosa.