Show de drones se repete hoje, depois do grande sucesso na inauguração do Fantástico Natal de GuapimirimDivulgação

Publicado 25/12/2025 16:12

O céu e as ruas de Guapimirim prometem encantar moradores e turistas nesta noite. O "Fantástico Natal de Guapimirim" da cidade preparou uma programação especial que une a modernidade da tecnologia ao encanto das tradições natalinas, com atrações totalmente gratuitas para toda a família.



Espetáculo nas alturas

O grande destaque da noite fica por conta do show de drones, que acontecerá duas vezes hoje, depois do grande sucesso na inauguração do Fantástico Natal de Guapimirim: a primeira apresentação acontece às 20h e a segunda às 23h.



Clássicos de Natal

Além da tecnologia, a arte clássica também terá seu espaço garantido. A Praça do Papai Noel será o palco para as apresentações de “O Quebra-Nozes”, um dos balés mais famosos do mundo, e a encenação do “Nascimento de Jesus”, reforçando o espírito religioso da data.



Para quem deseja garantir um bom lugar, os portões da Praça do Papai Noel abrem às 19h. A organização reforça que todas as atividades são abertas ao público, sem necessidade de retirada de ingressos.

A Praça do Papai Noel fica no bairro da Cotia, em Guapimirim