Guapimirim divulga campanha do IPTU 2026.Divulgação
A iniciativa visa não apenas facilitar o planejamento financeiro do cidadão, mas também acelerar o cronograma de investimentos no município. Segundo a administração municipal, a arrecadação do IPTU é fundamental para a manutenção de serviços essenciais e para a execução de obras que garantem que a cidade continue avançando em infraestrutura, saúde e educação.
Facilidade Digital
Para evitar filas e proporcionar mais comodidade, a retirada da guia deve ser feita de forma online. O contribuinte deve acessar o portal oficial Nossa Guapi. O processo é rápido: basta informar os dados do imóvel para gerar o boleto, que pode ser pago em agências bancárias ou via aplicativos de celular.
"Retirar o IPTU online facilita a vida do morador e desburocratiza o acesso aos serviços públicos. É o imposto retornando em melhorias diretas para cada bairro", informou a gestão municipal através de suas redes sociais.
Fique atento aos prazos:
Vantagem: 5% de desconto para cota única.
Prazo limite para o desconto: 31 de janeiro.
Onde retirar: Site Nossa Guapi https://guapimirim.smartcidadao.com.br/
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.