Guapimirim divulga campanha do IPTU 2026.Divulgação

Publicado 07/01/2026 11:12

Os moradores de Guapimirim já podem se planejar para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A prefeitura anunciou a liberação das guias de pagamento e destaca uma oportunidade para quem deseja economizar: o pagamento em cota única, efetuado até o dia 31 de janeiro, garante um desconto de 5% no valor total do tributo.



A iniciativa visa não apenas facilitar o planejamento financeiro do cidadão, mas também acelerar o cronograma de investimentos no município. Segundo a administração municipal, a arrecadação do IPTU é fundamental para a manutenção de serviços essenciais e para a execução de obras que garantem que a cidade continue avançando em infraestrutura, saúde e educação.



Facilidade Digital

Para evitar filas e proporcionar mais comodidade, a retirada da guia deve ser feita de forma online. O contribuinte deve acessar o portal oficial Nossa Guapi. O processo é rápido: basta informar os dados do imóvel para gerar o boleto, que pode ser pago em agências bancárias ou via aplicativos de celular.



"Retirar o IPTU online facilita a vida do morador e desburocratiza o acesso aos serviços públicos. É o imposto retornando em melhorias diretas para cada bairro", informou a gestão municipal através de suas redes sociais.



Fique atento aos prazos:

