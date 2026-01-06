Homem acusado de participar de sequestro a taxista de Guapimirim é preso no Rio de Janeiro. - Divulgação

Publicado 06/01/2026 15:49

Uma operação integrada entre as forças de segurança do Rio de Janeiro resultou, nesta semana, na prisão do terceiro e último envolvido em um crime de roubo e extorsão contra um taxista, ocorrido em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Com a captura, a Polícia Civil informou que todos os autores do crime já foram devidamente identificados e presos, dando por encerrada a investigação.



A ação foi coordenada pelo Dr. Fabrício Costa e sua equipe da 67ª DP (Guapimirim), com apoio fundamental do Programa Segurança Presente das bases de Guapimirim e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital. O trabalho de inteligência permitiu localizar o último foragido, que tentava escapar do cerco policial.



Integração no combate ao crime



Segundo as autoridades locais, o desfecho positivo do caso reforça a eficácia da cooperação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O foco das equipes tem sido o combate rigoroso aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que utilizam de violência e restrição de liberdade das vítimas, como no caso do taxista extorquido.



O nome dos envolvidos não foi divulgado até o fechamento desta edição, mas os detidos seguem à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de roubo majorado e extorsão.