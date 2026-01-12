Prefeita Marina Rocha e o secretário de segurança e trânsito de Guapimirim, Wallace Gulinelli, em ação contra equipamentos para motos, fora da legislação.Divulgação
Prefeitura destrói equipamentos ilegiais para motos
"Não aceitamos bagunça", afirma a prefeita Marina Rocha, ao destacar ações para garantir a tranquilidade e o sossego dos moradores.
Prefeitura denuncia incêndio criminoso e aciona Polícia Civil
Incêndio aconteceu no Mirante da Barreirinha, ponto turístico da cidade.
Guapimirim dá 10% de cashback no IPVA para quem emplacar na cidade
Além do desconto, 50% do imposto é revertido em melhorias diretas para o município; saiba como garantir o benefício.
Guapimirim libera guia do IPTU 2026 com desconto de 5% na cota única
Contribuintes podem emitir o boleto online pelo portal 'Nossa Guapi'; benefício é válido para pagamentos efetuados até o dia 31 de janeiro
Polícia prende último envolvido em roubo e extorsão a taxista de Guapi
Ação conjunta entre delegacia e Segurança Presente encerra o caso com todos os criminosos atrás das grades.
Guapimirim prorroga REFIS com até 100% de desconto em juros e multas
Contribuintes podem parcelar débitos em até 15 vezes; regularização pode ser feita diretamente pelo aplicativo "Nossa Guapi"
