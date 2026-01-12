Prefeita Marina Rocha e o secretário de segurança e trânsito de Guapimirim, Wallace Gulinelli, em ação contra equipamentos para motos, fora da legislação.Divulgação

A prefeita Marina Rocha, ao lado do secretário de segurança pública e de trânsito de Guapimirim, Wallace Gulinelli, coordenaram uma ação que destruiu escapamentos fora da legislação de trânsito.
Os equipamentos potencializa o barulho emitido pelas motos, o que vinha causando muito desconforto para moradores. Crianças pequenas, idosos e autistas são os mais afetados pelo barulho excesivo.
Ação destruiu equipamentos para motos fora da legislação.Divulgação
A ação acontece em um momento de intensificação de ações de fiscalização e patrulhamento. Segundo a prefeita Marina, o objetivo é preservar o ambiente familiar da cidade. "Guapimirim não aceita esse tipo de bagunça. Aqui a gente trabalha com responsabilidade e firmeza para garantir a ordem, o respeito e a segurança do nosso povo", destacou a prefeita.
 
