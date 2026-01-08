A Prefeita Marina Rocha, secretários municipais e autoridades ambientais e policiais estiveram no local. As investigações seguem em curso.Divulgação
Segundo a administração municipal, há fortes indícios de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional, com a finalidade de viabilizar um loteamento clandestino, sem qualquer autorização do poder público municipal. Diante da gravidade do caso, a Prefeitura acionou imediatamente a Polícia Civil, que já iniciou as investigações e realiza perícia técnica no local.
O fogo causou danos ambientais significativos e gerou apreensão entre os moradores, já que as chamas se aproximaram de imóveis situados no entorno da área atingida.
Como resposta, a Prefeitura de Guapimirim informou que irá intensificar a fiscalização em loteamentos e construções irregulares em todo o município, reforçando as ações de ordenamento imobiliário e de proteção ao meio ambiente.
"Não iremos aceitar crimes ambientais nem práticas urbanísticas ilegais. Estamos atuando em parceria com os órgãos de segurança pública e o Poder Judiciário, para identificar e punir os responsáveis, conforme prevê a legislação", disse a prefeita Marina Rocha.
A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população, orientando que denúncias de queimadas, desmatamento ou construções irregulares sejam comunicadas aos canais oficiais, contribuindo para a preservação ambiental e a segurança da cidade.
