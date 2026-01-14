Guapimirim abre inscrições para ambulantes e food trucks no Carnaval - Divulgação

Publicado 14/01/2026 16:47

Com a proximidade da folia, a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, deu início ao processo de cadastramento para quem deseja trabalhar durante o Carnaval 2026. As vagas são destinadas a ambulantes, proprietários de tendas e donos de food trucks.

Uma regra fundamental para este ano é que o cadastro é exclusivo para moradores de Guapimirim. A medida visa priorizar a geração de renda local e organizar o fluxo de vendas nos pontos de festa da cidade.

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria, localizada na Praça da Emancipação, de segunda a sexta-feira. O atendimento ocorre em horário comercial, das 8h às 17h. É importante ficar atento ao prazo: as inscrições se encerram no dia 27 de janeiro.

Documentação necessária

• Para garantir a autorização, o candidato deve apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos:

• Documento oficial com foto (RG ou CNH);

• Comprovante de residência atualizado em Guapimirim;

• Título de eleitor;

• CNPJ ou MEI (obrigatório para empresas ou microempreendedores individuais).

A regularização é essencial para evitar apreensões e garantir que a festa ocorra de forma ordenada tanto para os foliões quanto para os trabalhadores.