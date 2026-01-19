Inscrições começam dia 26 de janeiro exclusivamente pelo aplicativo Nossa Guapi - Divulgação

Para garantir a vaga, o aluno deve baixar o aplicativo oficial Nossa Guapi em seu smartphone. Após o acesso, basta navegar até a seção "Inscrições e Cadastros" e preencher as informações solicitadas. O acesso também pode ser feito pelo link



A administração municipal ressalta que o procedimento é obrigatório para todos: tanto os novos alunos que ingressam agora no ensino superior quanto os veteranos que já utilizavam o transporte em períodos anteriores precisam realizar o cadastro pelo app para validar o benefício em 2026.

Para aqueles que encontrarem dificuldades técnicas ou não possuírem acesso à internet, a prefeitura disponibilizou um ponto de apoio. Basta procurar a Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Dedo de Deus, nº 670, no Centro, onde equipes estarão de plantão para orientar os estudantes sobre o preenchimento digital.