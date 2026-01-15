Guapimirim prorroga Refis 2025 com perdão total de juros e multDivulgação
Quem aderir ao programa poderá contar com a isenção total (100%) de juros e multas incidentes sobre os débitos. Além do desconto, a prefeitura oferece a opção de parcelamento em até 15 vezes, tornando as prestações mais acessíveis ao orçamento familiar.
Além da regularização de anos anteriores, o município já projeta o calendário do próximo ano. O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única do IPTU 2026 até o dia 31 de janeiro terá um desconto de 5% no valor total do imposto.
A prefeitura investiu em tecnologia para evitar filas e facilitar o acesso ao serviço:
