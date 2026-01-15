Guapimirim prorroga Refis 2025 com perdão total de juros e mult - Divulgação

Publicado 15/01/2026 18:53

A Prefeitura de Guapimirim anunciou a prorrogação do Refis 2025, oferecendo uma oportunidade única para que moradores e empresas regularizem seus débitos com o município. O programa é focado em reduzir a inadimplência e facilitar a vida do cidadão, garantindo condições facilitadas de pagamento.

Vantagens e Parcelamento

Quem aderir ao programa poderá contar com a isenção total (100%) de juros e multas incidentes sobre os débitos. Além do desconto, a prefeitura oferece a opção de parcelamento em até 15 vezes, tornando as prestações mais acessíveis ao orçamento familiar.

IPTU 2026 com Desconto

Além da regularização de anos anteriores, o município já projeta o calendário do próximo ano. O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única do IPTU 2026 até o dia 31 de janeiro terá um desconto de 5% no valor total do imposto.

Onde e Como Regularizar

A prefeitura investiu em tecnologia para evitar filas e facilitar o acesso ao serviço:

App Nossa Guapi: Disponível para smartphones, permite a emissão de guias e consultas de forma rápida.

Totens de Atendimento: Espalhados em pontos estratégicos e na sede da Prefeitura.