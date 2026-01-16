Polícia prende homem por tentativa de homicídio em Guapimirim - Divulgação

Publicado 16/01/2026 15:16

Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, na manhã desta sexta-feira (16), Kauan Ferreira de Castro, acusado de uma tentativa de homicídio motivada por desavença passional. A captura ocorreu no bairro Citrolândia, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Guapimirim.

A operação, coordenada pelo delegado titular Dr. Fabrício Costa, é o desfecho de uma investigação que durou meses. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em fevereiro de 2025, no bairro Vale das Pedrinhas. Na ocasião, as vítimas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo em plena via pública.

Motivação passional

As investigações apontaram que o ataque foi planejado após o acusado descobrir um suposto envolvimento de uma das vítimas com sua ex-companheira. O crime foi tipificado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Para chegar ao paradeiro de Kauan, a equipe da 67ª DP realizou um trabalho de inteligência que incluiu:

• Colheita de depoimentos de testemunhas;

• Reconhecimentos formais;

• Diligências de campo no Vale das Pedrinhas e arredores.

Segurança reforçada

De acordo com o Dr. Fabrício Costa, a prisão preventiva foi solicitada para garantir a ordem pública, dada a periculosidade demonstrada pelo autor durante o ataque. "A ação reforça o compromisso da unidade com a repressão qualificada aos crimes contra a vida", afirmou a delegacia em nota.

O preso foi conduzido à unidade policial para o registro da ocorrência e agora permanece à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.