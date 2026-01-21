Guapimirim promove mutirão de doação de sangue nos dias 26 e 27 - Divulgação

Guapimirim promove mutirão de doação de sangue nos dias 26 e 27Divulgação

Publicado 21/01/2026 16:17

Com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e salvar vidas, a Prefeitura de Guapimirim, em parceria com o Hemorio, realiza na próxima semana um mutirão especial de doação. A campanha acontece nos dias 26 e 27 de janeiro (segunda e terça-feira).

Os voluntários poderão realizar a doação no Centro Municipal de Vigilância em Saúde, localizado ao lado do Hospital Municipal, no período das 9h às 16h.

Para doar sangue, é necessário apresentar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem apresentar autorização dos responsáveis) e pesar mais de 50kg. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

Serviço:

Evento: Mutirão de Doação de Sangue

Datas: 26 e 27 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Local: Centro Municipal de Vigilância em Saúde (Ao lado do Hospital Municipal de Guapimirim)