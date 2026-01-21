Guapimirim promove mutirão de doação de sangue nos dias 26 e 27Divulgação
Evento: Mutirão de Doação de Sangue
Guapimirim promove mutirão de doação de sangue nos dias 26 e 27
Ação em parceria com o Hemorio acontece das 9h às 16h no Centro Municipal de Vigilância em Saúde.
Guapimirim leva mutirão fiscal aos bairros com descontos de até 100%
Programa "Fazenda Volante" percorre a cidade até 31 de janeiro para facilitar a regularização de débitos via REFIS.
Guapimirim abre cadastro online para transporte universitário
Inscrições começam dia 26 de janeiro exclusivamente pelo aplicativo Nossa Guapi; veteranos também devem se recadastrar.
Polícia prende homem por tentativa de homicídio em Guapimirim
Crime ocorrido em 2025 teria sido motivado por ciúmes; acusado foi localizado no bairro Citrolândia nesta sexta-feira.
Guapimirim prorroga Refis 2025 com desconto total de juros e multas
Contribuintes podem parcelar dívidas em até 15 vezes e garantir 5% de desconto na cota única do IPTU 2026
Guapimirim abre inscrições para ambulantes e food trucks no Carnaval
Moradores interessados em atuar na folia têm até o dia 27 de janeiro para realizar o cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
