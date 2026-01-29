Guapimirim celebra o Carnaval com cinco dias de festa para a família - Divulgação

Guapimirim celebra o Carnaval com cinco dias de festa para a famíliaDivulgação

Publicado 29/01/2026 08:33 | Atualizado 29/01/2026 08:34

Guapimirim já está no aquecimento para o Carnaval 2026. A prefeitura confirmou uma programação extensa que promete transformar a "Terra de Alegria" em um dos destinos mais animados da região entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Com o tema vibrante "A Copa é a nossa folia", o evento busca unir a paixão nacional pelo futebol com o ritmo contagiante dos blocos de rua.

A festa foi planejada para atender a todas as idades, garantindo que o clima familiar seja o grande diferencial da celebração.

Atrações para todos os gostos

A estrutura montada para os cinco dias de folia contará com uma logística preparada para receber moradores e turistas. Confira os destaques:

Shows e Blocos de Embalo: Grandes apresentações musicais e o tradicional desfile de blocos que prometem não deixar ninguém parado.

CarnaKids: Um espaço dedicado exclusivamente à diversão da criançada, com segurança e atividades lúdicas.

Feira Folia: Espaço gastronômico e de artesanato local, movimentando a economia da cidade durante o feriado.

Brindes e Interação: Distribuição de mimos para os foliões que entrarem no clima da festa.

"A energia que só Guapi tem estará presente em cada detalhe. Queremos que as famílias se sintam seguras e aproveitem cada minuto dessa mistura de cores e música", afirmou a prefeita Marina Rocha

A expectativa é que a cidade receba um grande fluxo de visitantes, consolidando Guapimirim como um dos principais polos de entretenimento do interior fluminense durante o reinado de Momo.