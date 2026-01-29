Guapimirim celebra o Carnaval com cinco dias de festa para a famíliaDivulgação
A estrutura montada para os cinco dias de folia contará com uma logística preparada para receber moradores e turistas. Confira os destaques:
Guapimirim celebra o Carnaval com cinco dias de festa para a família
Com o tema "A Copa é a nossa folia", cidade terá shows, blocos e CarnaKids entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
Obras avançam e asfalto novo chega à Avenida Ita e região esta semana
Intervenções na Praça e na Rua do Nalin entram em fase final; aplicação do pavimento promete melhorar mobilidade e segurança para moradores.
Guapimirim se despede do Fantástico Natal com recorde de público
Último dia de celebração acontece nesta terça-feira (27) até à meia-noite.
GCM prende homem por agredir ex e descumprir medida protetiva
Ação do programa Mulher Mais Segura ocorreu na noite desta quinta (22)
Carnaval 2026: Guapimirim abre vagas para catadores na Coleta Seletiva
Secretaria do Ambiente oferece oportunidade de renda extra e protagonismo ambiental durante os dias de folia na cidade
Guapimirim promove mutirão de doação de sangue nos dias 26 e 27
Ação em parceria com o Hemorio acontece das 9h às 16h no Centro Municipal de Vigilância em Saúde.
