GCM prende homem por agredir ex e descumprir medida protetiva - Divulgação

Publicado 23/01/2026 10:53

A equipe do programa Mulher Mais Segura, com apoio da supervisão operacional da Guarda Civil Municipal de Guapimirim (GCMG), retirou das ruas mais um agressor na noite desta quinta-feira, 22 de janeiro. O homem foi detido em flagrante após violar uma medida protetiva vigente e agredir a ex-companheira.

O Flagrante

A equipe foi acionada por volta das 23h pela própria vítima, que já é assistida pelo programa. Segundo o relato, o agressor ignorou a ordem judicial de distanciamento, aproximou-se da residência e cometeu a agressão física.

Os agentes deslocaram-se imediatamente ao local, onde encontraram tanto a vítima quanto o suspeito. Com o suporte da Supervisão Operacional, os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos necessários.

Encaminhamento Judicial

Após passarem por atendimento em uma unidade hospitalar do município, o caso foi registrado na sede da Polícia Judiciária. O acusado teve a prisão confirmada e permanece sob custódia, à disposição da Justiça.