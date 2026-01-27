Obras avançam e asfalto novo chega à Avenida Ita e região esta semana - Divulgação

Obras avançam e asfalto novo chega à Avenida Ita e região esta semanaDivulgação

Publicado 27/01/2026 22:01 | Atualizado 27/01/2026 22:02

O cronograma de melhorias urbanas avançou e a prefeitura confirmou que a aplicação da nova camada asfáltica começa ainda esta semana no centro de Guapimirim, na Av. Ita e na Praça da Emancipação.



As intervenções fazem parte de um pacote de revitalização que visa recuperar vias estratégicas que sofriam com o desgaste do tempo. A prefeitura reitera que motoristas e pedestres devem redobrar a atenção no local e se puder, evitem a região nos próximos dias. A recomendação é usar o desvio pelo Parque Fleixal, para assim, acessar a Reta



Conforto e Segurança

A chegada do asfalto novo é aguardada com expectativa. Ainda de acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir mais fluidez no trânsito, aumentar a segurança viária e valorizar a região.

"Sabemos que toda obra exige um pouquinho de paciência, mas é por um ótimo motivo", reforçou a prefeita Marina Rocha, destacando que o resultado final trará mais conforto e mobilidade para todos.