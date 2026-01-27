Obras avançam e asfalto novo chega à Avenida Ita e região esta semanaDivulgação
As intervenções fazem parte de um pacote de revitalização que visa recuperar vias estratégicas que sofriam com o desgaste do tempo. A prefeitura reitera que motoristas e pedestres devem redobrar a atenção no local e se puder, evitem a região nos próximos dias. A recomendação é usar o desvio pelo Parque Fleixal, para assim, acessar a Reta
Conforto e Segurança
A chegada do asfalto novo é aguardada com expectativa. Ainda de acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir mais fluidez no trânsito, aumentar a segurança viária e valorizar a região.
