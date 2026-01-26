Guapimirim se despede do Fantástico Natal com recorde de público. - Divulgação

Guapimirim se despede do Fantástico Natal com recorde de público.Divulgação

Publicado 26/01/2026 11:56

O clima de magia que tomou conta de Guapimirim nos últimos meses já tem data para deixar saudades. Termina amanhã, terça-feira, dia 27 de janeiro, a edição deste ano do Fantástico Natal. O evento, que é Patrimônio Cultural Imaterial, Turístico e Gastronômico do Estado do Rio de Janeiro e se consolidou como o maior Natal gratuito e inclusivo do esstado, encerra sua programação oficial com um balanço positivo de movimentação na economia local e lazer para os moradores.



Desde a inauguração, a cidade foi transformada por uma iluminação especial, decorações temáticas e diversos pontos de visitação que atraíram não só os "guapienses", mas também visitantes de cidades vizinhas e de todo o estado.

Para quem ainda não conferiu ou deseja aproveitar os cenários iluminados pela última vez, a estrutura permanece montada até a noite desta terça, à meia-noite. É a última chance de registrar momentos na Casa do Papai Noel, na pista de patinação no gelo, na tirolesa, tobogã e todas as outras atrações que encantaram quem passou pela Praça do Papai Noel.



A Prefeitura de Guapimirim reforça que o evento foi planejado par fortalecer o comércio, gerando empregos temporários e visibilidade para o município, além de proporcionar experiências mágias para todos.

Com o fim do Fantástico Natal, o calendário da cidade agora se volta para os preparativos para o Carnaval, outro grande evento do município.