Evento gratuito terá início às 8h com shows de pagode e blocos para animar a cidade. - Divulgação

Publicado 04/02/2026 14:09

O clima de folia já tomou conta da Região Serrana. No próximo domingo (08/02), a Prefeitura de Guapimirim promove um evento em dose dupla: a reinauguração da tradicional Feira do Agricultor de Parada Modelo, combinada com uma intensa programação de Pré-Carnaval. A festa começa cedo, a partir das 8h, prometendo atrair moradores e turistas para um dia de lazer e música.

A iniciativa, organizada pelas secretarias de Cultura e de Agricultura, Pecuária e Pesca, busca revitalizar o espaço da feira, ponto vital para a economia local, enquanto oferece entretenimento gratuito à população.

Programação Musical

Para garantir o agito, o evento contará com apresentações de peso do cenário do samba e pagode. Entre as atrações confirmadas estão:

Grupo CDC

Grupo Eternizar

Bloco Ousadia & Alegria

O convite é aberto ao público de todas as idades, reforçando o espírito familiar das festividades locais. "Guapimirim já está em clima de folia! Vem que o Pré-Carnaval está ON!", destacou a prefeita Marina Rocha.

Serviço:

O quê: Reinauguração da Feira e Pré-Carnaval

Quando: Domingo, 08 de fevereiro, às 8h

Onde: Parada Modelo

Entrada: Gratuita