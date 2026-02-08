Centro Monitoramento ajuda PROEIS a prender suspeito de furtos em Guapimirim - Divulgação

Publicado 08/02/2026 10:16

Um homem suspeito de realizar uma série de furtos em Guapimirim foi preso na noite da última sexta-feira (6), após uma ação conjunta entre o Centro de Monitoramento Municipal e o PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança). O indivíduo, que seria natural do Paraná mas reside no Rio de Janeiro, foi localizado no Centro da cidade após invadir uma residência.

De acordo com a guarnição do PROEIS, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram alertados pela central de monitoramento sobre um homem em atitude suspeita. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram o suspeito dentro do quintal de uma casa. Ao notar a presença das autoridades, ele tentou fugir pelos fundos do terreno, mas foi alcançado e detido após buscas na região.

Ficha criminal e perfil

Segundo as investigações preliminares, o homem já estava sendo monitorado por outros crimes recentes na cidade:

16 de dezembro de 2025: Furto de uma motocicleta Yamaha YBR na Rua Hortência Maria de Jesus.

9 de janeiro de 2026: Furto de um aparelho celular na Rua dos Coqueiros.

Informações colhidas no local indicam que o detido é usuário de drogas e apresenta sinais de distúrbios mentais. Ele foi conduzido à 67ª DP (Guapimirim), onde a ocorrência foi registrada.