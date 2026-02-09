Novo espaço da Feira do Produtor Rural de Guapimirim é inaugurado. - Divulgação

Novo espaço da Feira do Produtor Rural de Guapimirim é inaugurado.Divulgação

Publicado 09/02/2026 11:49 | Atualizado 09/02/2026 11:49

A Prefeitura de Guapimirim inaugurou ontem (8), domingo, o novo espaço da já tradicional Feira do Produtor Rural, em Parada Modelo. O projeto, que faz parte do cronograma de melhorias urbanas da cidade, entrega uma estrutura revitalizada e planejada para abrigar produtores locais, garantindo que o escoamento da produção ocorra de forma mais organizada e que também busca atrair mais visitantes e turistas para a cidade.



O novo ambiente conta com bancadas padronizadas, cobertura moderna para proteção contra intempéries e acessibilidade garantida para os consumidores. O objetivo principal é fortalecer a economia local, permitindo que o agricultor venda diretamente para o consumidor final, sem a necessidade de atravessadores.

"Estamos muito felizes em inaugurar esse novo espaço. Tudo foi pensado com muito carinho para que expositores, visitantes e turistas, tenham uma experiência ainda melhor na nossa Feira do Produtor Rural, que já virou tradição em Guapimirim", destacou a prefeita Marina Rocha.

Com infraestrutura modernizada, novo local visa fomentar a economia agrícola e oferecer mais conforto para expositores e clientes. Divulgação

Com infraestrutura modernizada, novo local visa fomentar a economia agrícola e oferecer mais conforto para expositores e clientes. Divulgação

Com infraestrutura modernizada, novo local visa fomentar a economia agrícola e oferecer mais conforto para expositores e clientes. Divulgação

Com infraestrutura modernizada, novo local visa fomentar a economia agrícola e oferecer mais conforto para expositores e clientes. Divulgação