RPPN Fazenda Colomi, a primeira reserva ambiental particular do município de GuapimirimDivulgação

Publicado 13/02/2026 14:12

O município de Guapimirim deu um passo histórico na gestão ambiental nesta semana. Em uma iniciativa inédita para a região, a prefeitura aprovou a criação da primeira Unidade de Conservação Particular da cidade: a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Fazenda Colomi.



O anúncio foi realizado por Mayara Barroso, Secretária do Ambiente de Guapimirim, que destacou o caráter inovador da medida. Diferente de outras modalidades de preservação, a RPPN permite que uma área privada seja reconhecida oficialmente como protegida, garantindo a conservação perpétua dos recursos naturais sem que o proprietário perca a titularidade da terra.



Foco em Educação e Sustentabilidade

Com uma extensão de aproximadamente 11 mil metros quadrados, a Fazenda Colomi não ficará apenas "fechada para balanço". O plano de manejo aprovado permite que o espaço seja transformado em um polo de sustentabilidade e conhecimento. Entre as atividades previstas, destacam-se:



Educação Ambiental: Programas voltados para escolas e a comunidade local.



Ecoturismo: Exploração turística sustentável, aproveitando o potencial natural da região.



Monitoramento: Estudo contínuo da fauna e flora (biodiversidade).



Fiscalização: Apoio direto à Secretaria do Ambiente no combate a crimes ambientais no entorno.

Mayara Barroso, secretária do Ambiente de Guapimirim Divulgação



"Esta é uma modalidade inédita no município, mas fundamental para garantir que áreas de relevância ecológica sejam preservadas com segurança jurídica e participação ativa da sociedade", afirmou a secretária Mayara Barroso.



A iniciativa coloca Guapimirim na vanguarda da preservação privada no Rio de Janeiro, incentivando outros proprietários de terras a seguirem o mesmo caminho para proteger o que resta da Mata Atlântica na região.