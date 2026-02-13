RPPN Fazenda Colomi, a primeira reserva ambiental particular do município de GuapimirimDivulgação
O anúncio foi realizado por Mayara Barroso, Secretária do Ambiente de Guapimirim, que destacou o caráter inovador da medida. Diferente de outras modalidades de preservação, a RPPN permite que uma área privada seja reconhecida oficialmente como protegida, garantindo a conservação perpétua dos recursos naturais sem que o proprietário perca a titularidade da terra.
Foco em Educação e Sustentabilidade
Com uma extensão de aproximadamente 11 mil metros quadrados, a Fazenda Colomi não ficará apenas "fechada para balanço". O plano de manejo aprovado permite que o espaço seja transformado em um polo de sustentabilidade e conhecimento. Entre as atividades previstas, destacam-se:
Educação Ambiental: Programas voltados para escolas e a comunidade local.
Ecoturismo: Exploração turística sustentável, aproveitando o potencial natural da região.
Monitoramento: Estudo contínuo da fauna e flora (biodiversidade).
Fiscalização: Apoio direto à Secretaria do Ambiente no combate a crimes ambientais no entorno.
"Esta é uma modalidade inédita no município, mas fundamental para garantir que áreas de relevância ecológica sejam preservadas com segurança jurídica e participação ativa da sociedade", afirmou a secretária Mayara Barroso.
A iniciativa coloca Guapimirim na vanguarda da preservação privada no Rio de Janeiro, incentivando outros proprietários de terras a seguirem o mesmo caminho para proteger o que resta da Mata Atlântica na região.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.