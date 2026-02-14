vice-prefeito Natalício da Farmácia, prefeita Marina Rocha, vereador Leleco, secretário de cultura Léo Coelho e vereador Rafaelzinho na abertuda do Carnaval 2026 de Guapimirim.Divulgação
Blindagem operacional
Para garantir que o único susto dos foliões fosse com a criatividade das fantasias, a Prefeitura de Guapimirim montou um esquema de segurança sem precedentes. A estratégia envolve um cinturão integrado entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e equipes de segurança privada, espalhados estrategicamente por todos os pontos de concentração.
"O objetivo é que o pai de família e o jovem possam curtir o evento com a certeza de que o poder público está zelando por eles. Segurança é a nossa prioridade máxima", afirmou o subsecretário de segurança e trânsito, Henrique França.
Além do patrulhamento a pé e em viaturas, o monitoramento por câmeras de alta definição auxilia na identificação de qualquer anormalidade em tempo real, permitindo uma resposta rápida das equipes de campo.
Diversão para todas as idades
O primeiro dia foi marcado pelo desfile do Bloco da Broca, que arrastou uma multidão de moradores e turistas. O clima de paz foi o grande diferencial, atraindo pessoas de todas as idade.. Barreiras de revista e controle de acesso foram instalados para impedir a entrada de objetos perigosos, garantindo a segurança de todos.
O reforço no policiamento seguirá rigoroso até o último dia de folia, assegurando que Guapimirim continue sendo o destino favorito de quem busca diversão com paz no coração.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.