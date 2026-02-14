vice-prefeito Natalício da Farmácia, prefeita Marina Rocha, vereador Leleco, secretário de cultura Léo Coelho e vereador Rafaelzinho na abertuda do Carnaval 2026 de Guapimirim.Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
A abertura oficial do Carnaval em Guapimirim provou que é possível unir a euforia dos blocos com a tranquilidade de um ambiente familiar. Na noite desta sexta-feira, a cidade foi tomada por cores, fantasias e sorrisos, marcando o início de uma das festas mais esperadas da Região Serrana. Sob o manto do Dedo de Deus, a tônica foi uma só: alegria com responsabilidade.
Primeiro dia de Carnaval de Guapimirim 2026 - Divulgação
Primeiro dia de Carnaval de Guapimirim 2026Divulgação


Blindagem operacional
Para garantir que o único susto dos foliões fosse com a criatividade das fantasias, a Prefeitura de Guapimirim montou um esquema de segurança sem precedentes. A estratégia envolve um cinturão integrado entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e equipes de segurança privada, espalhados estrategicamente por todos os pontos de concentração.

"O objetivo é que o pai de família e o jovem possam curtir o evento com a certeza de que o poder público está zelando por eles. Segurança é a nossa prioridade máxima", afirmou o subsecretário de segurança e trânsito, Henrique França.
Prefeita Marina Rocha se fantasiou de Virgínia. - Divulgação
Prefeita Marina Rocha se fantasiou de Virgínia.Divulgação


Além do patrulhamento a pé e em viaturas, o monitoramento por câmeras de alta definição auxilia na identificação de qualquer anormalidade em tempo real, permitindo uma resposta rápida das equipes de campo.

Diversão para todas as idades
O primeiro dia foi marcado pelo desfile do Bloco da Broca, que arrastou uma multidão de moradores e turistas. O clima de paz foi o grande diferencial, atraindo pessoas de todas as idade.. Barreiras de revista e controle de acesso foram instalados para impedir a entrada de objetos perigosos, garantindo a segurança de todos.

O reforço no policiamento seguirá rigoroso até o último dia de folia, assegurando que Guapimirim continue sendo o destino favorito de quem busca diversão com paz no coração.
Carnaval Guapimirim 2026 - Divulgação
Carnaval Guapimirim 2026Divulgação
fotogaleria
vice-prefeito Natalício da Farmácia, prefeita Marina Rocha, vereador Leleco, secretário de cultura Léo Coelho e vereador Rafaelzinho na abertuda do Carnaval 2026 de Guapimirim.
Primeiro dia de Carnaval de Guapimirim 2026
Prefeita Marina Rocha se fantasiou de Virgínia.
Carnaval Guapimirim 2026