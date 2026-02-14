vice-prefeito Natalício da Farmácia, prefeita Marina Rocha, vereador Leleco, secretário de cultura Léo Coelho e vereador Rafaelzinho na abertuda do Carnaval 2026 de Guapimirim. - Divulgação

vice-prefeito Natalício da Farmácia, prefeita Marina Rocha, vereador Leleco, secretário de cultura Léo Coelho e vereador Rafaelzinho na abertuda do Carnaval 2026 de Guapimirim.Divulgação

Publicado 14/02/2026 12:33

A abertura oficial do Carnaval em Guapimirim provou que é possível unir a euforia dos blocos com a tranquilidade de um ambiente familiar. Na noite desta sexta-feira, a cidade foi tomada por cores, fantasias e sorrisos, marcando o início de uma das festas mais esperadas da Região Serrana. Sob o manto do Dedo de Deus, a tônica foi uma só: alegria com responsabilidade.

Primeiro dia de Carnaval de Guapimirim 2026 Divulgação



Blindagem operacional

Para garantir que o único susto dos foliões fosse com a criatividade das fantasias, a Prefeitura de Guapimirim montou um esquema de segurança sem precedentes. A estratégia envolve um cinturão integrado entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal e equipes de segurança privada, espalhados estrategicamente por todos os pontos de concentração.



Prefeita Marina Rocha se fantasiou de Virgínia. Divulgação



Além do patrulhamento a pé e em viaturas, o monitoramento por câmeras de alta definição auxilia na identificação de qualquer anormalidade em tempo real, permitindo uma resposta rápida das equipes de campo.



Diversão para todas as idades

O primeiro dia foi marcado pelo desfile do Bloco da Broca, que arrastou uma multidão de moradores e turistas. O clima de paz foi o grande diferencial, atraindo pessoas de todas as idade.. Barreiras de revista e controle de acesso foram instalados para impedir a entrada de objetos perigosos, garantindo a segurança de todos.



Carnaval Guapimirim 2026 Divulgação