Prefeita Marina Rocha, o vice-prefeito Natalício da Farmácia e autoridades de segurança que garantiram a tranquilidade em GuapimirimDivulgação
A estratégia de segurança não se limitou apenas aos palcos e áreas de desfile. O policiamento foi estendido aos entornos, garantindo que o trajeto de ida e volta do público fosse vigiado.
Números Expressivos
A tranquilidade na segurança surpreende pelo volume de pessoas que circularam pela cidade. De acordo com os portais de detecção instalados em pontos estratégicos, o fluxo foi intenso:
Ponto de Referência (Drogaria Raia): Registrou, sozinho, a passagem de 6 mil pessoas.
Estimativa Geral: Considerando os três principais acessos ao evento, Guapimirim recebeu mais de 15 mil foliões por dia.
O sucesso do evento reforça o município como um destino seguro para o turismo de lazer, provando que a organização entre a prefeitura e as forças policiais conseguiu conter a criminalidade mesmo diante de uma multidão recorde.
