Prefeita Marina Rocha, o vice-prefeito Natalício da Farmácia e autoridades de segurança que garantiram a tranquilidade em GuapimirimDivulgação

O balanço final do Carnaval em Guapimirim trouxe um dado importante: a segurança absoluta. Segundo dados oficiais da 67ª DP, a folia na cidade terminou com zero ocorrências de roubos e furtos. Durante todos os dias de festa, não houve registros de celulares subtraídos, correntes arrancadas ou veículos (carros e motos) roubados.

A estratégia de segurança não se limitou apenas aos palcos e áreas de desfile. O policiamento foi estendido aos entornos, garantindo que o trajeto de ida e volta do público fosse vigiado.

Números Expressivos
A tranquilidade na segurança surpreende pelo volume de pessoas que circularam pela cidade. De acordo com os portais de detecção instalados em pontos estratégicos, o fluxo foi intenso:

Ponto de Referência (Drogaria Raia): Registrou, sozinho, a passagem de 6 mil pessoas.

Estimativa Geral: Considerando os três principais acessos ao evento, Guapimirim recebeu mais de 15 mil foliões por dia.

O sucesso do evento reforça o município como um destino seguro para o turismo de lazer, provando que a organização entre a prefeitura e as forças policiais conseguiu conter a criminalidade mesmo diante de uma multidão recorde.
Equipe da Guarda Civil Municipal de Guapimirim - Divulgação
