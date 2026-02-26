Últimas semanas para ficar em dia com os impostos em Guapimirim - Divulgação

Publicado 26/02/2026 11:05

Os moradores de Guapimirim que ainda possuem débitos com o município têm pouco tempo para aproveitar as condições especiais do programa REFIS 100%. Entrando nas últimas semanas da ação itinerante, a Prefeitura intensificou o cronograma de atendimento nos bairros para garantir que ninguém perca a oportunidade de regularizar a sua situação fiscal com descontos máximos em juros e multas.

A equipe da Secretaria de Fazenda está percorrendo pontos estratégicos da cidade para oferecer mais praticidade e evitar filas na sede da prefeitura. O atendimento descentralizado, que ocorre sempre das 9h às 16h, é a última chamada para quem busca ficar em dia com os cofres públicos de forma facilitada.

Confira o cronograma das últimas semanas:

O mutirão já passou pelo PSF Vila Olímpia e agora segue para as seguintes localidades:

02 a 07 de Março: PSF Parada Ideal (Totem Ser Feliz)

09 a 11 de Março: Escola Castro Alves (Caneca Fina)

12 a 13 de Março: Escola Enedir Seixas (Praça Niterói)

16 a 21 de Março: Feira do Produtor Rural (Parada Modelo)

23 a 27 de Março: Praça da Emancipação

28 de Março (Encerramento): Prefeitura de Guapimirim

Oportunidade Única

O REFIS 100% é uma ferramenta crucial para quem possui pendências de anos anteriores e deseja quitar o montante com benefícios que podem chegar à isenção total de encargos moratórios. Segundo a gestão municipal, esta fase itinerante é fundamental para atingir o cidadão que tem dificuldade de deslocamento, levando o serviço "até a porta" do contribuinte.

Atenção: Os interessados devem comparecer a um dos pontos de atendimento portando documentos pessoais e, se possível, o número de inscrição do imóvel ou o carnê do imposto para agilizar o processo de negociação.