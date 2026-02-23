Prefeitura de Guapimirim intensifica trabalhos no segundo distrito após as fortes chuvas.Divulgação
Mutirão de Limpeza e Reparos
Desde as primeiras horas após os temporais, homens e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ocupam as ruas para realizar o trabalho de raspagem de lama, retirada de entulhos e desobstrução de bueiros. A prioridade é garantir o fluxo das vias principais e o acesso dos moradores às suas residências.
Prevenção e Assistência
Além da limpeza urbana, o governo municipal reforçou o monitoramento das áreas de risco. A Defesa Civil segue em estágio de vigilância, orientando moradores de encostas e margens de rios.
"Nossas equipes não sairão das ruas até que a situação esteja totalmente normalizada. O foco é devolver a mobilidade e a segurança aos moradores do 2º Distrito", afirmou a prefeita Marina Rocha.
A Secretaria de Assistência Social também percorre os bairros para identificar famílias que possam ter tido perdas materiais, oferecendo o suporte necessário e o cadastramento em programas de auxílio.
