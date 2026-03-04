Prefeita Marina Rocha destaca atuação da prefeitura em GuapimirimDivulgação
Guapimirim intensifica frentes de obras em diversos bairros da cidade
Prefeitura intensifica ações de drenagem, pavimentação e manutenção em áreas urbanas e rurais
Município passa a oferecer Implanon gratuitamente pelo SUS
Método contraceptivo de longa duração amplia o acesso ao planejamento familiar e fortalece a saúde da mulher na região.
Reta final: Guapimirim leva últimas semanas do REFIS 100% aos bairros
Unidade itinerante intensifica atendimentos até o fim de março para quem deseja quitar dívidas com descontos.
Guapi intensifica frentes de trabalho após temporais no 2º Distrito
Equipes da prefeitura atuam na limpeza de vias, desobstrução de canais e assistência às famílias atingidas pelas chuvas
Carnaval de Guapimirim termina com recorde de público e roubo zero
Com mais de 15 mil foliões por dia, cidade garantiu segurança total nos blocos e entornos; 67ª DP não registrou furtos de celulares ou veículos.
Terceiro dia de carnaval tem um show de criatividade
Nosso Bloco Fantasy arrasta uma multidão e se consolida no carnaval de Guapimirim
