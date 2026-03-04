Prefeita Marina Rocha destaca atuação da prefeitura em Guapimirim - Divulgação

Publicado 04/03/2026 07:05 | Atualizado 04/03/2026 07:06

A Prefeitura de Guapimirim apresentou um balanço detalhado das intervenções de infraestrutura que estão sendo realizadas por todo o município. A gestão municipal está atuando simultaneamente em diversas frentes para melhorar a mobilidade, prevenir alagamentos e garantir mais qualidade de vida aos moradores tanto do centro quanto das zonas rurais.

Entre os destaques estão as obras de drenagem e retirada de águas pluviais na Rua Periandro José de Moura (Rua da Lama), na Quinta Mariana, e a manutenção de bueiros e ralos no Jardim Guapimirim para evitar a entrada de água em residências. Na área rural, estradas estratégicas como a do Espinhaço e da Pedra Oca recebem pavimentação e manilhamento, facilitando o escoamento da produção e o acesso dos moradores.

As equipes também atuam fortemente na limpeza e desassoreamento de rios e valas, como no Bairro Cidadania e no Bananal, visando a prevenção de enchentes durante o período de chuvas. No Vale das Pedrinhas e no Parque Nossa Senhora da Ajuda, os serviços incluem roçada, poda, limpeza de valas e entrega de novas manilhas.

A prefeita Marina Rocha ressaltou o compromisso da gestão em manter um cronograma contínuo de melhorias.

"Nossas equipes estão nas ruas todos os dias, de ponta a ponta da cidade, ouvindo a população e executando obras que realmente mudam o dia a dia das pessoas. Seja na pavimentação de uma estrada rural ou na drenagem de uma rua que sofria com alagamentos, nosso foco é levar dignidade e infraestrutura para cada canto de Guapimirim", afirmou a prefeita.

