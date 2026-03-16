Homem é flagrado portando simulacro em Guapimirim - Reprodução Redes Sociais

Homem é flagrado portando simulacro em GuapimirimReprodução Redes Sociais

Publicado 16/03/2026 11:13 | Atualizado 16/03/2026 11:14

Um homem portando um simulacro de arma de fogo foi abordado pela Polícia Militar no último sábado (14), em Guapimirim, após ser detectado pelo sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura. O episódio é o mais recente exemplo da estratégia de segurança que transformou o município em um dos mais seguros do estado.

O alerta partiu da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Operadores identificaram o suspeito circulando com o objeto em punho em um ponto estratégico da cidade. Em uma ação coordenada, as informações foram repassadas em tempo real para uma guarnição do 34º BPM, que realizou a interceptação.

Prevenção e Conscientização

Durante a abordagem, os policiais constataram que se tratava de uma arma de brinquedo. O homem foi advertido sobre os riscos da prática, que pode gerar pânico generalizado e reações fatais em situações de confronto.

"O avanço é resultado direto de investimentos em infraestrutura tecnológica e planejamento estratégico", afirmou Wallace Gulinelli, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Guapimirim

Modelo de Sucesso

Nos últimos anos, Guapimirim blindou suas principais vias com equipamentos de alta definição. O "cercamento eletrônico" permite que a prefeitura e a PM atuem de forma integrada, reduzindo o tempo de resposta e elevando a sensação de segurança. O modelo já desperta o interesse de cidades vizinhas, que buscam replicar a integração entre tecnologia e policiamento ostensivo.