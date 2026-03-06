Prefeita Marina Rocha e o secretário de Obras e Serviços Públicos Fabinho - Divulgação

A Prefeitura de Guapimirim intensificou, nesta semana, um amplo pacote de intervenções urbanas no bairro Vale das Pedrinhas. O objetivo da força-tarefa é minimizar danos estruturais e otimizar a infraestrutura local, atendendo a demandas antigas da população.



Ao todo, 28 ruas do bairro recebem equipes de manutenção e melhorias diariamente. O cronograma de serviços inclui reparos preventivos e corretivos, que variam de drenagem a nivelamento de vias, visando facilitar a mobilidade e garantir maior segurança para quem transita pela região.



De acordo com o governo municipal, a concentração de esforços em um número tão expressivo de vias simultaneamente faz parte de um plano estratégico para transformar o Vale das Pedrinhas em um canteiro de obras permanente até a conclusão das metas de revitalização.



"Trabalhar em 28 ruas ao mesmo tempo é um desafio logístico, mas é a única forma de dar a resposta rápida que o morador do Vale das Pedrinhas merece", afirmou a prefeita Marina Rocha



Além de combater os danos causados por desgastes naturais e intempéries, as frentes de trabalho buscam valorizar o bairro e proporcionar um ambiente mais digno para as famílias. A prefeitura orienta que os motoristas e pedestres fiquem atentos à sinalização nas ruas em obras, já que o fluxo de máquinas e operários é intenso durante todo o dia.

