Juliana Olliveira, vencedora do Guapi Gospel 2025Divulgação

Publicado 09/03/2026 12:07

Estão abertas as inscrições para uma das celebrações musicais mais aguardadas da Região Metropolitana: o Guapi Gospel Festival. Promovido pela Prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Solidária, o evento deste ano promete ser o maior de sua história, trazendo inovações no regulamento e novas categorias para abraçar diferentes públicos.

A grande novidade desta edição é a estreia do Guapi Gospel Kids, uma categoria dedicada exclusivamente às crianças da cidade. O objetivo, segundo os organizadores, é valorizar e revelar os talentos mirins locais, proporcionando um espaço de celebração e incentivo desde a infância.

Para os adultos, o festival também traz uma mudança importante na estrutura de participação: agora, 30% das vagas estão abertas para candidatos de fora de Guapimirim. A medida visa integrar vozes de outros municípios em um grande momento de louvor e adoração, ampliando o alcance cultural do evento.

Como se inscrever

Os interessados em participar devem realizar a pré-seleção de forma digital. Basta enviar um vídeo demonstrando o talento musical para o WhatsApp oficial do festival: (21) 97171-3185.

O prazo para garantir a participação é curto: as inscrições se encerram no dia 1º de abril.

O Guapi Gospel Festival já se consolidou no calendário de eventos do município como um palco de fomento à cultura religiosa e descoberta de novos intérpretes, e a expectativa é que o número de inscritos bata recorde com a abertura para as cidades vizinhas.