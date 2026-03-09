Juliana Olliveira, vencedora do Guapi Gospel 2025Divulgação
Os interessados em participar devem realizar a pré-seleção de forma digital. Basta enviar um vídeo demonstrando o talento musical para o WhatsApp oficial do festival: (21) 97171-3185.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Juliana Olliveira, vencedora do Guapi Gospel 2025Divulgação
Guapimirim abre inscrições para o Guapi Gospel Festival
Evento estreia categoria kids e abre 30% das vagas para talentos de outras cidades da região.
Guapimirim acelera obras no Vale das Pedrinhas
Intervenções diárias buscam reduzir danos históricos e garantir mais qualidade de vida para moradores da região.
Guapimirim intensifica frentes de obras em diversos bairros da cidade
Prefeitura intensifica ações de drenagem, pavimentação e manutenção em áreas urbanas e rurais
Município passa a oferecer Implanon gratuitamente pelo SUS
Método contraceptivo de longa duração amplia o acesso ao planejamento familiar e fortalece a saúde da mulher na região.
Reta final: Guapimirim leva últimas semanas do REFIS 100% aos bairros
Unidade itinerante intensifica atendimentos até o fim de março para quem deseja quitar dívidas com descontos.
Guapi intensifica frentes de trabalho após temporais no 2º Distrito
Equipes da prefeitura atuam na limpeza de vias, desobstrução de canais e assistência às famílias atingidas pelas chuvas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.