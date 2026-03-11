Equipes da Prefeitura de Guapimirim estão diariamente nas ruas.Divulgação
Entre as prioridades do cronograma de serviços está a limpeza dos rios e de bueiros. A medida é estratégica para o escoamento das águas e a prevenção de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. Paralelamente, os operários realizam a manutenção e limpeza das áreas próximas aos trilhos, garantindo a fluidez e o ordenamento de regiões cruciais para a logística local.
A mobilidade também recebe atenção direta com a recuperação e aplicação de nova camada de asfalto em vias desgastadas. O pacote de serviços é complementado por ações de zeladoria, como a roçada de canteiros e terrenos públicos, além de reparos gerais na estrutura de iluminação e calçamento.
De acordo com o governo municipal, a presença constante das equipes nas ruas visa não apenas resolver problemas imediatos, mas atuar de forma preventiva para garantir a qualidade de vida da população a longo prazo.
"Manter a cidade organizada é um compromisso diário que reflete diretamente na saúde pública e na segurança de quem vive e trabalha em Guapimirim", destacou a prefeita Marina Rocha.
