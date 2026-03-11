Equipes da Prefeitura de Guapimirim estão diariamente nas ruas. - Divulgação

Publicado 11/03/2026 08:23 | Atualizado 11/03/2026 08:24

A Prefeitura de Guapimirim colocou equipes de diversas secretarias nas ruas para uma ofensiva de manutenção e organização urbana. O trabalho, que acontece de forma diária e simultânea em diferentes bairros, foca na prevenção de transtornos e no aumento da segurança para pedestres e motoristas que circulam pelo município.



Entre as prioridades do cronograma de serviços está a limpeza dos rios e de bueiros. A medida é estratégica para o escoamento das águas e a prevenção de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. Paralelamente, os operários realizam a manutenção e limpeza das áreas próximas aos trilhos, garantindo a fluidez e o ordenamento de regiões cruciais para a logística local.



A mobilidade também recebe atenção direta com a recuperação e aplicação de nova camada de asfalto em vias desgastadas. O pacote de serviços é complementado por ações de zeladoria, como a roçada de canteiros e terrenos públicos, além de reparos gerais na estrutura de iluminação e calçamento.



De acordo com o governo municipal, a presença constante das equipes nas ruas visa não apenas resolver problemas imediatos, mas atuar de forma preventiva para garantir a qualidade de vida da população a longo prazo.



"Manter a cidade organizada é um compromisso diário que reflete diretamente na saúde pública e na segurança de quem vive e trabalha em Guapimirim", destacou a prefeita Marina Rocha.

A prefeitura reforça que os canais de atendimento seguem abertos para que os cidadãos possam apontar áreas que necessitem de intervenções pontuais, auxiliando no mapeamento dos serviços de manutenção.