4ª Cavalgada e Campanha de Vacinação do Rancho Empório acontece em abril - Divulgação

4ª Cavalgada e Campanha de Vacinação do Rancho Empório acontece em abrilDivulgação

Publicado 18/03/2026 20:42 | Atualizado 18/03/2026 20:44

A tradição sertaneja e o desenvolvimento econômico voltam a se encontrar no próximo dia 12 de abril. A 4ª Cavalgada e Campanha de Vacinação do Rancho Empório promete consolidar-se como um dos maiores eventos do gênero no estado, mobilizando não apenas o setor cultural, mas também impulsionando o turismo e a rede hoteleira local, que já registra ocupação máxima para a data.



Organizada pelo empresário Dedé Borret, a iniciativa vai além do entretenimento. Ao unir a celebração da cultura de raiz com uma campanha de vacinação, o evento reforça o papel social do agronegócio e do turismo rural. Após o sucesso da última edição, que reuniu mais de 2 mil cavaleiros e amazonas, a expectativa para este ano é de um público ainda maior, atraído pela organização e pelas atrações musicais, que incluem a cantora Maíza Lima e bandas locais.



A Cavalgada conta com o apoio estratégico do deputado federal Gutemberg Reis, do deputado estadual Giovane Ratinho e da prefeita Marina, evidenciando uma convergência de esforços entre as esferas municipal, estadual e federal para o fomento das tradições locais.



Para os analistas de gestão pública, o sucesso do Rancho Empório serve como termômetro para o potencial do turismo rural na região metropolitana. Com a cidade cheia e o comércio aquecido, o evento demonstra como a parceria entre a iniciativa privada e o poder público pode gerar resultados imediatos na economia real e na preservação da identidade cultural fluminense.

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