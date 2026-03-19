Prefeitura de Guapimirim retoma obras de pavimentação no segundo distrito após chuvas. - Divulgação

Prefeitura de Guapimirim retoma obras de pavimentação no segundo distrito após chuvas.Divulgação

Publicado 19/03/2026 11:40 | Atualizado 19/03/2026 11:42

om a chegada da primeira semana de tempo firme após as intensas chuvas registradas no período pós-Carnaval, a Prefeitura de Guapimirim mobilizou suas equipes para retomar o cronograma de obras de infraestrutura urbana. O foco, que antes estava voltado para ações emergenciais de contenção e limpeza, agora se concentra na pavimentação e no reforço do sistema de drenagem em diversos pontos estratégicos do município.



No bairro Vale das Pedrinhas, as intervenções avançam com o asfaltamento das ruas 12, 13 e 14, além de melhorias estruturais nas vias 1, 15, 21 e 47. Já no Curral de Zinco, os trabalhos se concentram na rua 37, que recebe material de compactação para garantir a estabilidade do solo. Simultaneamente, a rede de escoamento ganha atenção especial: na rua Canalmirim, as equipes realizam o manilhamento para reforçar a drenagem, enquanto na rua José Donato, a limpeza do valão e a implantação da rede de águas pluviais preparam o terreno para o asfaltamento, atendendo a uma demanda histórica dos moradores da localidade.



A frente de trabalho também alcança a região de Várzea Alegre. No local, o processo foi iniciado com a desobstrução e limpeza das redes de água, passo fundamental para viabilizar a pavimentação com paralelepípedos em todas as ruas do bairro. Segundo o planejamento municipal, o ritmo das obras deve seguir acelerado nas próximas semanas, aproveitando as janelas de sol para garantir avanços na mobilidade e na qualidade de vida da população.

Prefeitura de Guapimirim retoma obras de pavimentação no segundo distrito após chuvas. Divulgação

Prefeitura de Guapimirim retoma obras de pavimentação no segundo distrito após chuvas. Divulgação

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