Prefeitura de Guapimirim retoma obras de pavimentação no segundo distrito após chuvas.Divulgação
No bairro Vale das Pedrinhas, as intervenções avançam com o asfaltamento das ruas 12, 13 e 14, além de melhorias estruturais nas vias 1, 15, 21 e 47. Já no Curral de Zinco, os trabalhos se concentram na rua 37, que recebe material de compactação para garantir a estabilidade do solo. Simultaneamente, a rede de escoamento ganha atenção especial: na rua Canalmirim, as equipes realizam o manilhamento para reforçar a drenagem, enquanto na rua José Donato, a limpeza do valão e a implantação da rede de águas pluviais preparam o terreno para o asfaltamento, atendendo a uma demanda histórica dos moradores da localidade.
A frente de trabalho também alcança a região de Várzea Alegre. No local, o processo foi iniciado com a desobstrução e limpeza das redes de água, passo fundamental para viabilizar a pavimentação com paralelepípedos em todas as ruas do bairro. Segundo o planejamento municipal, o ritmo das obras deve seguir acelerado nas próximas semanas, aproveitando as janelas de sol para garantir avanços na mobilidade e na qualidade de vida da população.
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