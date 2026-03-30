Guapimirim dá início às obras da nova Clínica da Família em Iconha - Divulgação

Guapimirim dá início às obras da nova Clínica da Família em IconhaDivulgação

Publicado 30/03/2026 10:42 | Atualizado 30/03/2026 10:43

A Prefeitura de Guapimirim dá um passo decisivo para a expansão da rede municipal de saúde nesta segunda-feira (30). Às 15h, será realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da nova Clínica de Saúde da Família do bairro Iconha. O evento marca o início oficial das intervenções que visam descentralizar o atendimento médico e garantir mais agilidade aos moradores do bairro.

A nova unidade é aguardada com expectativa. Com foco na atenção primária, a clínica oferecerá consultas regulares, acompanhamento de programas de saúde preventiva e vacinação, reduzindo a necessidade de deslocamento dos moradores para o centro.

Saúde mais próxima do cidadão

De acordo com o planejamento da Secretaria de Saúde, a estrutura da Clínica em Iconha seguirá o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com equipes multidisciplinares compostas por médicos, enfermeiros e agentes comunitários. A iniciativa faz parte de um pacote de investimentos em infraestrutura urbana que busca fortalecer a saúde primária nos bairros.

"Levar a saúde para dentro do bairro é garantir dignidade e prevenção. A pedra fundamental em Iconha é um grande marco na saúde de Guapimirim", afirmou a prefeita Marina Rocha.

Serviço:

O quê: Lançamento da pedra fundamental da Clínica de Saúde da Família de Iconha.

Quando: Hoje, 30 de março de 2026, às 15h.

Onde: Bairro Iconha, Guapimirim/RJ.