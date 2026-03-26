Guapimirim realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (28)Divulgaçãp
Todas as Unidades de Saúde do município;
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Guapimirim realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (28)Divulgaçãp
Guapimirim realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado
Unidades de saúde e postos volantes estarão abertos das 8h às 13h para imunizar a população.
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