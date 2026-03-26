Guapimirim realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (28) - Divulgaçãp

Guapimirim realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (28)Divulgaçãp

Publicado 26/03/2026 09:43

A Prefeitura de Guapimirim, em parceria com o Ministério da Saúde, promove neste sábado, dia 28 de março, a mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção dos grupos prioritários, diversos pontos de atendimento estarão disponíveis em todo o município.

A vacinação ocorrerá no período da manhã, entre 08h e 13h. Para facilitar o acesso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou múltiplos locais de atendimento, incluindo todas as Unidades de Saúde da cidade.

Onde se vacinar:

Todas as Unidades de Saúde do município;

Centro Pediátrico;

Drive-thru na Cotia (opção para quem prefere ser atendido sem sair do veículo).

A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção é a medida mais eficaz contra complicações causadas pelos vírus da influenza. Para receber a dose, os moradores devem comparecer a um dos postos portando um documento de identidade oficial e a caderneta de vacinação, essencial para o controle e atualização do histórico vacinal.

A campanha é uma oportunidade para que as famílias coloquem a saúde em dia e evitem a sobrecarga do sistema de saúde com doenças respiratórias preveníveis.