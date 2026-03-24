Unidade Odontológica Móvel já está atendendo em Guapimirim - Divulgação

Unidade Odontológica Móvel já está atendendo em GuapimirimDivulgação

Publicado 24/03/2026 18:00

Os moradores de Guapimirim já contam com um reforço na saúde bucal. A Unidade Móvel Odontológica divulgou seu novo cronograma de atendimentos, que entrou em vigor ontem (23), visando facilitar o acesso para todos.

O serviço funcionará de segunda a quinta-feira, estacionando em pontos estratégicos da cidade, como creches e secretarias municipais. O objetivo é descentralizar o atendimento e garantir que crianças e adultos mantenham o sorriso em dia sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Confira a programação semanal

Para facilitar o planejamento da população, os locais de atendimento foram divididos por dias da semana:

Segundas-feiras: Creche da Iconha

Terças-feiras: Clínica de Saúde da Família do Orindi

Quartas-feiras: Secretaria de Turismo, Monte Olivete

Quintas-feiras: Creche da Várzea Alegre

Como acessar o serviço

É importante ressaltar que o fluxo de atendimento segue as diretrizes da rede municipal de saúde. Para quem necessita do primeiro atendimento, a orientação oficial é procurar o agente de saúde da sua região. Ele será o responsável por realizar o encaminhamento necessário para a unidade móvel.