Os moradores de Guapimirim já contam com um reforço na saúde bucal. A Unidade Móvel Odontológica divulgou seu novo cronograma de atendimentos, que entrou em vigor ontem (23), visando facilitar o acesso para todos.
O serviço funcionará de segunda a quinta-feira, estacionando em pontos estratégicos da cidade, como creches e secretarias municipais. O objetivo é descentralizar o atendimento e garantir que crianças e adultos mantenham o sorriso em dia sem a necessidade de grandes deslocamentos.
Confira a programação semanal Para facilitar o planejamento da população, os locais de atendimento foram divididos por dias da semana:
Segundas-feiras: Creche da Iconha
Terças-feiras: Clínica de Saúde da Família do Orindi
Quartas-feiras: Secretaria de Turismo, Monte Olivete
Quintas-feiras: Creche da Várzea Alegre
Como acessar o serviço É importante ressaltar que o fluxo de atendimento segue as diretrizes da rede municipal de saúde. Para quem necessita do primeiro atendimento, a orientação oficial é procurar o agente de saúde da sua região. Ele será o responsável por realizar o encaminhamento necessário para a unidade móvel.
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