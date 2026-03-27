Guapi Gospel Festival Kids recebe inscrições de pequenos talentos de todo o estado até o dia 1º de abrilDivulgação
Diferente de competições locais restritas, o festival mantém as portas abertas para a integração: podem participar crianças de até 12 anos, inclusive aquelas que moram em outras cidades e desejam mostrar seu talento nos palcos de Guapimirim.
Inscrições e Prazos
Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário, já que o prazo para garantir a vaga termina no dia 1º de abril. O processo é simplificado e pode ser feito totalmente de forma digital, facilitando a participação de famílias de fora do município.
Onde se inscrever: Via WhatsApp, pelo número (21) 97171-3185.
Público-alvo: Crianças de 0 a 12 anos.
Data limite: 1º de abril de 2026.
Incentivo à Cultura e Fé
Segundo os organizadores, o objetivo principal do evento é proporcionar um ambiente de alegria e emoção, funcionando como uma vitrine para que os pequenos percam o medo do palco e desenvolvam suas habilidades musicais desde cedo.
"É uma oportunidade de incentivar a música e a fé, criando memórias inesquecíveis para as famílias", destacou Marlon Rocha, presidente da Câmara de Vereadores de Guapimirim.
Serviço:
Evento: Guapi Gospel Festival Kids 2026
Inscrições: Até 01/04/2026
Contato: (21) 97171-3185 (WhatsApp)
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