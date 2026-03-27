Guapi Gospel Festival Kids recebe inscrições de pequenos talentos de todo o estado até o dia 1º de abril - Divulgação

Guapi Gospel Festival Kids recebe inscrições de pequenos talentos de todo o estado até o dia 1º de abrilDivulgação

Publicado 27/03/2026 18:27 | Atualizado 27/03/2026 18:28

Estão abertas as inscrições para uma das celebrações musicais mais aguardadas pela garotada. O Guapi Gospel Festival Kids 2026 já começou a busca por novos talentos e promete reunir vozes infantis em um evento que une fé, arte e incentivo cultural.



Diferente de competições locais restritas, o festival mantém as portas abertas para a integração: podem participar crianças de até 12 anos, inclusive aquelas que moram em outras cidades e desejam mostrar seu talento nos palcos de Guapimirim.



Inscrições e Prazos

Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário, já que o prazo para garantir a vaga termina no dia 1º de abril. O processo é simplificado e pode ser feito totalmente de forma digital, facilitando a participação de famílias de fora do município.



Onde se inscrever: Via WhatsApp, pelo número (21) 97171-3185.



Público-alvo: Crianças de 0 a 12 anos.



Data limite: 1º de abril de 2026.



Incentivo à Cultura e Fé

Segundo os organizadores, o objetivo principal do evento é proporcionar um ambiente de alegria e emoção, funcionando como uma vitrine para que os pequenos percam o medo do palco e desenvolvam suas habilidades musicais desde cedo.



"É uma oportunidade de incentivar a música e a fé, criando memórias inesquecíveis para as famílias", destacou Marlon Rocha, presidente da Câmara de Vereadores de Guapimirim.

A organização reforça o aviso para que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, visando garantir a organização das apresentações.



Serviço:

Evento: Guapi Gospel Festival Kids 2026

Inscrições: Até 01/04/2026

Contato: (21) 97171-3185 (WhatsApp)