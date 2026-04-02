Segurança Presente prende homem ligado à facção criminosa com drogas. - Divulgação

Segurança Presente prende homem ligado à facção criminosa com drogas.Divulgação

Publicado 02/04/2026 12:17

Policiais do programa Segurança Presente prenderam, na tarde da última quarta-feira (1), um homem em flagrante por tráfico de drogas no centro de Guapimirim. A ação ocorreu por volta das 12h30, após o Centro de Monitoramento da cidade emitir um alerta sobre atividades suspeitas no endereço.

Ao chegarem ao local, os agentes abordaram o suspeito e encontraram quatro tiras de maconha em seu bolso. Questionado sobre a existência de mais material, o homem admitiu o crime e levou a guarnição até um esconderijo a cerca de 100 metros de distância. No local, foram apreendidas mais 27 tiras da erva seca, totalizando 31 unidades.

Conexão com facção criminosa

O que chamou a atenção dos policiais foi a identificação visual nas embalagens das drogas. As tiras continham inscrições que faziam referência ao "Complexo de Guapimirim" (CPX GPM) e à facção criminosa Comando Vermelho (CV), com o valor de comercialização de R$ 20 estampado.

Durante a abordagem, o acusado confessou aos agentes que integrava o tráfico local e que estava comercializando os entorpecentes naquela área no momento da chegada da polícia.

Prisão em flagrante

O criminoso foi conduzido à delegacia, onde foi autuado com base na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Ele permanece preso à disposição da Justiça. Todo o material entorpecente foi apreendido e encaminhado para perícia técnica.

O programa Segurança Presente reforçou que a integração com as câmeras de monitoramento tem sido fundamental para a redução da criminalidade e a rapidez nas prisões em flagrante no município.