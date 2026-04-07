Eleição para o conselho dos Direitos da Mulher - Divulgação

Eleição para o conselho dos Direitos da MulherDivulgação

Publicado 07/04/2026 10:10 | Atualizado 07/04/2026 10:11

As moradoras de Guapimirim têm um compromisso importante com a cidadania e a representatividade feminina nesta quarta-feira, dia 08 de abril. O município realiza a eleição para a nova composição do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que atuará durante o biênio 2026-2028.

O Conselho é um órgão fundamental para a fiscalização e a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, saúde da mulher e inserção no mercado de trabalho. A participação da comunidade local é essencial para garantir que as futuras conselheiras tenham legitimidade para pautar as demandas reais da região.

Onde e como votar

A votação ocorrerá em dois pontos estratégicos da cidade, com horários distintos. Para participar, a eleitora deve estar atenta à documentação necessária: é obrigatório apresentar um documento oficial de identidade com foto e o título de eleitor de Guapimirim.

Confira o cronograma:

CRAS Vale das Pedrinhas

Horário: 09h às 11h

Casa dos Conselhos (Bananal)

Horário: 09h às 14h

Por que participar?

A eleição do Conselho da Mulher permite que a sociedade civil tenha voz ativa nas decisões da Prefeitura, ajudando a construir uma cidade mais segura e igualitária para todas.