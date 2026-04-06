Prefeita Marina Rocha, de Guapimirim - Reprodução

Prefeita Marina Rocha, de GuapimirimReprodução

Publicado 06/04/2026 10:32 | Atualizado 06/04/2026 10:36

Em um vídeo publicado recentemente em suas redes sociais, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, fez um balanço das principais realizações de seu mandato na área da saúde. Com um tom que mesclou prestação de contas e resposta a adversários políticos, a chefe do Executivo destacou que, apesar de críticas pontuais, o município vive um período de avanços estruturais nos últimos cinco anos.

"Desde o primeiro dia do nosso governo, a saúde foi e sempre será nossa prioridade", afirmou a prefeita, relembrando a construção do Centro de Tratamento de Covid-19 como um marco inicial da gestão no enfrentamento à pandemia.

Ampliação da Rede e Atendimento Domiciliar

Um dos pontos altos do balanço foi a entrega de seis novas clínicas de saúde e a consolidação do programa Melhor em Casa. Implementado em 2023, o serviço foca em pacientes que necessitam de reabilitação ou cuidados paliativos, mas que podem ser tratados no domicílio.



Alcance: Mais de 25 mil atendimentos realizados desde a implantação.

Volume mensal: Média de 700 atendimentos.

Equipe: Composta por médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas.

Salto de 80% nas consultas no João Arruda

A prefeita também apresentou dados comparativos sobre a produtividade na rede municipal. No Hospital Municipal João Arruda, o volume de consultas praticamente dobrou nos últimos quatro anos.

Em 2020, no início da atual gestão, foram realizados cerca de 3.100 consultas por mês. Já em 2024, foram 5.580.

Além do aumento quantitativo, o João Arruda passou a oferecer especialidades que antes eram escassas ou inexistentes na rede pública local, como mastologia, nefrologia, pneumologia e proctologia.

Modernização e Inclusão

Marina Rocha pontuou que Guapimirim se destaca no estado por possuir equipamentos de ponta, como a ambulância neonatal pediátrica e o Autopulse (dispositivo de reanimação cardiopulmonar automática) no SAMU. Na saúde da mulher, destacou a oferta do Implanon, método contraceptivo moderno e de alta eficácia.



Outro serviço mencionado como diferencial de qualidade de vida foi a Equoterapia, voltada para o tratamento de pessoas com deficiência e autistas, serviço que, segundo a prefeita, não existia na cidade em gestões anteriores.

Embate Político

Ao finalizar a prestação de contas, a prefeita não poupou críticas aos opositores, afirmando que há pessoas que "torcem para que tudo dê errado".



"Mesmo com toda a corrente contra, a gente não vai parar. Nosso governo quer ver Guapimirim no topo sempre. Muitas dessas conquistas não existiam na cidade, agora existem", declarou Marina, reafirmando o compromisso de manter o ritmo de trabalho até o fim do mandato.

Assista ao vídeo completo.



