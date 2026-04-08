Prefeita Marina Rocha anuncia obras de concretagem no Parque Silvestre.Reprodução
A chegada do maquinário e das equipes de obras foi celebrada por quem reside na região. Há décadas, a pavimentação do Parque Silvestre era um dos principais pedidos dos moradores, que sofriam com as dificuldades de acesso, especialmente em dias de chuva forte.
"Sempre foi o nosso maior desejo. Ver o concreto chegando traz a esperança de que não vamos mais ter que limpar a lama da porta de casa toda vez que chover", afirmou uma moradora local.
Durabilidade e Planejamento
A escolha pela concretagem em vez do asfalto comum se deve à maior durabilidade do material e à menor necessidade de manutenção em áreas com características geográficas específicas. Além do novo piso, o projeto prevê intervenções no sistema de drenagem para garantir o escoamento correto das águas pluviais.
De acordo com a Secretaria de Obras e Serviço Público, os trabalhos seguem em ritmo acelerado e a expectativa é que, em breve, outras ruas adjacentes também recebam melhorias. A prefeitura ressaltou que o investimento é fruto de um planejamento focado em sanar gargalos históricos de infraestrutura na cidade.
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