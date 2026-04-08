Prefeita Marina Rocha anuncia obras de concretagem no Parque Silvestre. - Reprodução

Prefeita Marina Rocha anuncia obras de concretagem no Parque Silvestre.Reprodução

Publicado 08/04/2026 10:55 | Atualizado 08/04/2026 10:58

O cenário de poeira e lama que há anos incomodava os moradores do Parque Silvestre está com os dias contados. A Prefeitura de Guapimirim iniciou, nesta semana, as obras de concretagem das vias do bairro. A intervenção faz parte de um cronograma de melhorias urbanas no município.

Um sonho antigo do bairro

A chegada do maquinário e das equipes de obras foi celebrada por quem reside na região. Há décadas, a pavimentação do Parque Silvestre era um dos principais pedidos dos moradores, que sofriam com as dificuldades de acesso, especialmente em dias de chuva forte.



"Sempre foi o nosso maior desejo. Ver o concreto chegando traz a esperança de que não vamos mais ter que limpar a lama da porta de casa toda vez que chover", afirmou uma moradora local.



Durabilidade e Planejamento

A escolha pela concretagem em vez do asfalto comum se deve à maior durabilidade do material e à menor necessidade de manutenção em áreas com características geográficas específicas. Além do novo piso, o projeto prevê intervenções no sistema de drenagem para garantir o escoamento correto das águas pluviais.



De acordo com a Secretaria de Obras e Serviço Público, os trabalhos seguem em ritmo acelerado e a expectativa é que, em breve, outras ruas adjacentes também recebam melhorias. A prefeitura ressaltou que o investimento é fruto de um planejamento focado em sanar gargalos históricos de infraestrutura na cidade.

A prefeita Marina Rocha reforçou o anúncio através de suas redes sociais, onde publicou um vídeo diretamente do local das obras. Nas imagens, a chefe do executivo celebrou o início dos trabalhos e destacou o compromisso da gestão em tirar o projeto do papel, enfatizando que a concretagem é uma vitória direta da mobilização popular e uma das prioridades de seu plano de governo para o Parque Silvestre.