Nossa Guapi VolanteReprodução
O cronograma contempla desde o Centro até bairros como Bananal, Vale das Pedrinhas e Jequitibá. Entre os destaques, está o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência.
Até 10/04
Estrutura A: SAD Bananal (Estrada do Bananal, 2.340, Bananal).
Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).
Dia 11/04
Estrutura B: Praça Paulo Terra (Censo Municipal da Pessoa com Deficiência).
De 13 a 17/04
Estrutura A: PSF Vale das Pedrinhas (Rua Onze, 475, Vale das Pedrinhas).
Estrutura B: Totem Ser Feliz (Rua Abigail Pereira, 237, Paiol).
De 20 a 24/04
Estrutura A: Loja em Jequitibá (Rua Chicri Elias Kfuri, 101, Jequitibá).
Estrutura B: Totem Ser Feliz (Rua Abigail Pereira, 237, Paiol).
Dia 25/04
Estrutura B: Praça central do Vale das Pedrinhas / Passarela do Lazer (Rua José Maria da Silva).
De 27 a 30/04
Estrutura A: Hospital Municipal José Rabello de Mello (Rua Oswaldo Cruz, S/N, Bananal).
Estrutura B: Totem Apae (Estrada das Arrudas, 397, Quinta Mariana).
Nota: Os moradores devem comparecer aos locais indicados portando documentos de identificação para agilizar os processos de atendimento nas unidades móveis.
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