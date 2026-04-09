Nossa Guapi Volante - Reprodução

Nossa Guapi VolanteReprodução

Publicado 09/04/2026 14:27 | Atualizado 09/04/2026 17:09

A Prefeitura de Guapimirim intensifica as ações de proximidade com a população através do projeto Nossa Guapi Volante. Durante todo o mês de abril, duas estruturas móveis de atendimento percorrerão diferentes pontos estratégicos do município, facilitando o acesso dos moradores a serviços essenciais sem que precisem se deslocar até a sede administrativa.



O cronograma contempla desde o Centro até bairros como Bananal, Vale das Pedrinhas e Jequitibá. Entre os destaques, está o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência.

Confira o cronograma de atendimentos para o mês de abril:

Até 10/04



Estrutura A: SAD Bananal (Estrada do Bananal, 2.340, Bananal).



Estrutura B: Totem Secretaria da Pessoa com Deficiência (Rua Pastor Francisco Antônio Rosa, 47, Centro).



Dia 11/04



Estrutura B: Praça Paulo Terra (Censo Municipal da Pessoa com Deficiência).



De 13 a 17/04



Estrutura A: PSF Vale das Pedrinhas (Rua Onze, 475, Vale das Pedrinhas).



Estrutura B: Totem Ser Feliz (Rua Abigail Pereira, 237, Paiol).



De 20 a 24/04



Estrutura A: Loja em Jequitibá (Rua Chicri Elias Kfuri, 101, Jequitibá).



Estrutura B: Totem Ser Feliz (Rua Abigail Pereira, 237, Paiol).



Dia 25/04



Estrutura B: Praça central do Vale das Pedrinhas / Passarela do Lazer (Rua José Maria da Silva).



De 27 a 30/04



Estrutura A: Hospital Municipal José Rabello de Mello (Rua Oswaldo Cruz, S/N, Bananal).



Estrutura B: Totem Apae (Estrada das Arrudas, 397, Quinta Mariana).



Nota: Os moradores devem comparecer aos locais indicados portando documentos de identificação para agilizar os processos de atendimento nas unidades móveis.