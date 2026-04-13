Prefeitura inaugura novo espaço de fisioterapia no Vale das Pedrinhas. - Reprodução

Prefeitura inaugura novo espaço de fisioterapia no Vale das Pedrinhas.Reprodução

Publicado 13/04/2026 16:51 | Atualizado 13/04/2026 16:57

A população do Vale das Pedrinhas e região passa a contar com um importante reforço na área da saúde. Amanhã, 14, a partir das 9h, será oficialmente lançado o novo serviço de fisioterapia na Clínica de Saúde da Família do Vale das Pedrinhas.



A iniciativa é um marco para a saúde local, garantindo que os moradores tenham acesso a tratamentos de reabilitação motora, recuperação de traumas e alívio de dores crônicas mais perto de casa. A oferta de fisioterapia diretamente na atenção básica é uma medida fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, descentralizando o atendimento e evitando que precisem se deslocar para unidades distantes em busca de tratamento contínuo.



O novo espaço foi pensado para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, focado na recuperação e na prevenção de lesões. A cerimônia de lançamento acontecerá nas próprias instalações da clínica e marca o início dos agendamentos e das avaliações para os pacientes da região.

"A chegada deste serviço de fisioterapia ao Vale das Pedrinhas reafirma o nosso compromisso em cuidar das pessoas onde elas vivem. Sabemos o quanto a reabilitação é essencial para a autonomia e a dignidade do cidadão, e poder oferecer esse suporte aqui no Vale das Pedrinhas, é uma vitória que transforma vidas e reduz o sofrimento de quem antes precisava se deslocar para o centro de Guapimirim para buscar tratamento", destacou a prefeita Marina.

"Nossa missão é fortalecer a atenção básica e ampliar o acesso a tratamentos especializados. Com a inauguração deste setor, entregamos uma estrutura equipada e profissionais capacitados para atender desde casos de recuperação pós-operatória até o suporte a idosos e pacientes com dores crônicas. É a saúde pública sendo tratada com a seriedade e a agilidade que a nossa população merece", disse o secretário de saúde, Fernando Wallace.



Serviço:



O quê: Lançamento do Serviço de Fisioterapia



Quando: 14 de abril



Horário: 9h



Onde: Clínica de Saúde da Família do Vale das Pedrinhas