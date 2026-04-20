Iniciativa visa coletar dados para ampliar políticas públicas e garantir direitos dos moradores; cadastro pode ser feito online ou presencial. - Divulgação

Iniciativa visa coletar dados para ampliar políticas públicas e garantir direitos dos moradores; cadastro pode ser feito online ou presencial.Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:18

A Prefeitura de Guapimirim deu início ao Censo Incluir Guapimirim, um levantamento estratégico voltado para identificar e mapear as necessidades das pessoas com deficiência (PcD) que residem no município. O objetivo central da ação é fortalecer a rede de proteção social e otimizar o planejamento de políticas públicas específicas para este público.



Com os dados coletados, a administração municipal pretende ampliar o acesso a direitos básicos, melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais qualidade de vida e inclusão real na cidade. Segundo a prefeitura, a participação da população é fundamental para que o governo compreenda as demandas reais de cada bairro.

Para facilitar o acesso, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Qualidade de Vida disponibilizou canais virtuais e físicos para o cadastramento:



Digital: O cadastro pode ser realizado de forma rápida através do aplicativo Nossa Guapi, disponível para smartphones.



Presencial: Quem preferir o atendimento humano pode se dirigir à sede da Prefeitura ou diretamente à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Qualidade de Vida.



"Essa iniciativa é um passo fundamental para que nenhuma pessoa com deficiência seja invisível aos olhos do poder público. Precisamos saber quem são e do que precisam para agir com eficiência", destaca o comunicado da gestão municipal.



A prefeitura reforça que os dados são sigilosos e serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento de ações de assistência, saúde e acessibilidade no município.