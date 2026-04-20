Iniciativa visa coletar dados para ampliar políticas públicas e garantir direitos dos moradores; cadastro pode ser feito online ou presencial.Divulgação
Com os dados coletados, a administração municipal pretende ampliar o acesso a direitos básicos, melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais qualidade de vida e inclusão real na cidade. Segundo a prefeitura, a participação da população é fundamental para que o governo compreenda as demandas reais de cada bairro.
Digital: O cadastro pode ser realizado de forma rápida através do aplicativo Nossa Guapi, disponível para smartphones.
Presencial: Quem preferir o atendimento humano pode se dirigir à sede da Prefeitura ou diretamente à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Qualidade de Vida.
"Essa iniciativa é um passo fundamental para que nenhuma pessoa com deficiência seja invisível aos olhos do poder público. Precisamos saber quem são e do que precisam para agir com eficiência", destaca o comunicado da gestão municipal.
A prefeitura reforça que os dados são sigilosos e serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento de ações de assistência, saúde e acessibilidade no município.
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