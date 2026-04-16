Guapimirim Solidário: Doe parte do seu IR sem custos extras - Divulgação

Guapimirim Solidário: Doe parte do seu IR sem custos extrasDivulgação

Publicado 16/04/2026 19:48

O período de declaração do Imposto de Renda é, muitas vezes, visto apenas como uma obrigação burocrática. No entanto, em Guapimirim, esse momento se transformou em uma oportunidade de exercício da cidadania através da campanha Guapimirim Solidário. A iniciativa convida moradores e empresas da região a destinarem parte do imposto devido diretamente para projetos sociais do município.

Impacto Real e Custo Zero

O grande diferencial da campanha é que o contribuinte não paga nada a mais por isso. Em vez de o valor total do imposto ir para o caixa único da União, uma porcentagem é retida na própria cidade para financiar ações voltadas a:

Crianças e Adolescentes: Projetos educativos, esportivos e de proteção social.

Pessoas Idosas: Programas de acolhimento, saúde e lazer para a terceira idade.

Quem pode participar?

Tanto Pessoas Físicas quanto Pessoas Jurídicas podem aderir ao gesto de solidariedade. Para quem declara pelo modelo completo, o processo é uma forma direta de garantir que o dinheiro dos impostos seja aplicado em melhorias visíveis na comunidade local.

Como realizar a destinação?

O processo é simples e pode ser feito no próprio software de declaração da Receita Federal:

No momento do preenchimento, selecione a opção de "Doações Diretamente na Declaração".

Escolha o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso.

Informe o município de Guapimirim e o sistema gerará o documento de arrecadação (DARF) específico para a doação, cujo valor será descontado do total de imposto a pagar ou somado à sua restituição.

"É um gesto rápido que gera um impacto real na nossa cidade. É a oportunidade de o cidadão decidir onde o seu imposto será investido", destacou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.